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Özgür Özgülgün'den 'Tiyatro Müzesi'

02.11.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Özgür Özgülgün'den 'Tiyatro Müzesi'

Oyuncu ve Yazar Özgür Özgülgün, çocuklar için kaleme aldığı kitabı Tiyatro Müzesi’ni okuyucusuyla buluşturdu. Geçtiğimiz ay yayınlanan kitap, Özgür Özgülgün’ün bildiği ve içinde yaşadığı ışıltılı sahne dünyasını çocuklara anlatan kurgudan oluşuyor.

Yazarın 15. kitabı olan Tiyatro Müzesi, minik okuyuculara tiyatroyu eğlenerek öğretmeyi hedefliyor. Kurgusu bir hikayeden yola çıkarak tiyatronun içinde seyyahlığa evrilen kitap, hem gezdiriyor, hem gösteriyor, hem de öğretiyor. Tiyatroya meraklı çocukların, sahnenin gizemli dünyasının labirentlerinde vakit geçirmeleri kitap okumanın keyfini artırıyor.

TIYATRO MUZESI KAPAK

Çocuk kitaplarının pozitif olması gerekliliğine inanan Özgür Özgülgün: “Tiyatro Müzesi, çocuklar için hayatla bütünleşen, sıkılmadan okumalarına yardımcı olan ve sanata dair bir eser oldu. En güzel sanat dallarından biridir tiyatro. İnsanı bambaşka dünyalara alıp götürür, ufkunu açar, değişik duygular hissettirir. Severek izlediğiniz o oyunlar nasıl ortaya çıkıyor, hiç düşündünüz mü? Sahnede ve sahne arkasında olmak acaba nasıl bir histir, orada neler yaşanır? Sesler, ışıklar, kostümler, provalar… Bütün bunları çocukların keyifle ve eğlenerek okurken öğrenmeleri için Tiyatro Müzesi’ni yazdım.” dedi.

Uçan Fil Yayınevi’nden çıkan Tiyatro Müzesi, Elif Sakallı tarafından resimlendi.


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