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Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile döner dağıtacak

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GÜNDEM  | 13.02.2019 18:45 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasından kazandığı para ile yarın Kızılay'da döner dağıtacağını duyurdu.

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile döner dağıtacak

23 Ekim 2010 tarihinde TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarını yargıya taşıyan AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan avukatlık masrafı dahil 27 bin TL tazminat kazandı.

10 gün önce "Şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halkı istifade etsin" diyen Özhaseki, verdiği Ankara döneri sözünü yarın yerine getirecek. Özhaseki, yarın saat 13.00'te Kızılay'da kurulacak tezgahlarda Ankaralılara döner dağıtacağını duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mehmet özhaseki döner

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
ben chp li değilim hiç oyda vermedim. ama yapısını bozduğunuz o adalet bi gün sizede lazım olacak bu kararları veren hakimlerinde hesap vereceği gün gelecek. Tıpkı fetocu hakimler gibi. sizin ne tazminatlar ödüyeceğinizi Allah bilir. Milleti döner ekmek ve küflü makarnalarla bu sefer satın alamayacaksınız helede ankara halkını . sizi çöplüğe gönderecekleri gün yaklaştı.
senden önce bir dönerci vardı.Yolsuzluk hırsızlık yapınca görevden aldılar
Kirli ve haram politika yapan politikacıdan halkına halal kazanç kazandırma şansı sıfırdır. Ankaralılara anlatacak bişey olmadığı için dönerle meşgül et! çocuk kandırır gibi milleti dönerle kandıracağını sanıyorsan yanılıyorsun, yoksa ? bir döner için.. yok canım sende
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