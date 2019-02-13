Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile döner dağıtacak

23 Ekim 2010 tarihinde TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarını yargıya taşıyan AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan avukatlık masrafı dahil 27 bin TL tazminat kazandı.
10 gün önce "Şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halkı istifade etsin" diyen Özhaseki, verdiği Ankara döneri sözünü yarın yerine getirecek. Özhaseki, yarın saat 13.00'te Kızılay'da kurulacak tezgahlarda Ankaralılara döner dağıtacağını duyurdu. (DHA)
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