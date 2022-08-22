Özil'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saati dikkatlerden kaçmadı

Medipol Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edildiği belirtilen kol saatini Özil Instagram hesabından paylaştı.

Özil'in Instagram'da kol saatini koluna taktığı kareyi hikayelerinde paylaştı. Fotoğrafına kalp, Türk bayrağı ve dua emojileri de ekledi.

Yıldız futbolcu paylaşımında herhangi bir açıklama ise kaydetmedi.

Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil, dün Kayserispor karşılaşmasında 80. dakikada oyuna dahil olarak yeni takımının formasını ilk kez giymişti.

