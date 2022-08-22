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Özil'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saati dikkatlerden kaçmadı

22.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Özil'in üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan kol saati paylaşımı kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Özil'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kol saati dikkatlerden kaçmadı

Medipol Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edildiği belirtilen kol saatini Özil Instagram hesabından paylaştı.

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Özil'in Instagram'da kol saatini koluna taktığı kareyi hikayelerinde paylaştı. Fotoğrafına kalp, Türk bayrağı ve dua emojileri de ekledi.

Yıldız futbolcu paylaşımında herhangi bir açıklama ise kaydetmedi.

Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil, dün Kayserispor karşılaşmasında 80. dakikada oyuna dahil olarak yeni takımının formasını ilk kez giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mesut Özil kol saati
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