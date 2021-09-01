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Özkan Uğur anlattı: Ferhan Şensoy'la son telefon konuşmamızda...

01.09.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferhan Şensoy'un ölüm haberinin ardından pek çok ünlü isim usta tiyatrocuyla ilgili anılarını sosyal medyadan paylaştı. Özkan Uğur da yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Özkan Uğur anlattı: Ferhan Şensoy'la son telefon konuşmamızda...

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat dünyasından pek çok isim, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Ünlü müzisyen Özkan Uğur da usta isimle ilgili duygularını sosyal medyadan paylaştı. Özkan Uğr paylaşımında şunları söyledi:

"Son telefon konuşmamızda Şahları da Vururlar oyununu bir daha sahneye koyacaktı. Beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy’un Şahları da Vururlar oyununun müziklerini yapmıştı. "Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim" dedi. Sonra da Kahraman Bakkal Süper Markete karşı oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık.

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Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Orta Oyuncuları'nda yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhancım Orta Oyuncular'da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı endüstri merkezinde ve Küçük sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık.

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Bir gün Mazhar Ankara’dan Şahları da Vururlar oyununu seyretmeye gelmişti oyundan ve müziklerinden çok etkilendiğini söyledi ve oyundaki iki şarkıya yeni söz yazdı. Döndü pervaneler (Ele güne karşı yapayalnız) Gam yeme sen ey Süreyya (Yalnızlık ömür boyu) şarkısı oldu.

Allah rahmet eylesin, çok üzgünüm başımız sağolsun. Usta kalem çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Bir devir kapandı. Ailesine tiyatro camiasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Nur içinde yat Ferhancım."

Mazhar Alanson da duygularını paylaşırken, MFÖ'nün kuruluşunda Ferhan Şensoy'un önemini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Özkan Uğur Ferhan Şensoy
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