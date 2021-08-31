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Ferhan Şensoy "İçimde ukde kaldı" demişti! Ferhan Şensoy'un hayali neydi?

31.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferhan Şensoy'un ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle ölümünün ardından usta oyuncunun yaptığı son söyleşi gündeme geldi. Şensoy gerçekleştiremediği tek hayalini bakın nasıl anlatmıştı.

Türk tiyatrosunun en özgün ve üretken sanatçılarından biri Ferhan Şensoy, sadece tiyatro değil edebiyat ve sinema alanında da birkaç kuşağın hafızasında yer eden eserlere imzasını attı.

Sevenlerini üzüntüye boğan ölümünün ardından da geride asla unutulmayacak eserlerini bıraktı.

Ferhan Şensoy, geçen haziran ayında verdiği bir röportajda son dönemde giderek ağırlık kazanan dijital işlerin çok ilgisini çekmediğini söyleyerek "Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum. İçimde ukde kaldı" demişti.

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'BABAM BENİMLE GURUR DUYDUĞUNU HİÇ SÖYLEMEDİ'

Ortaoyuncular ekibinin sorularını yanıtlayan Şensoy yine aynı söyleşi de babası Yusuf Cemil Şensoy’un tiyatrocu olmasını istemediğini de anlatmıştı.

Şensoy, o günleri şöyle ifade etti: “Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu. Sürüneceğimi düşünüyordu. ‘Şahları da Vururlar’ın 3’üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza şöyle demiş: ‘Ferhan çok büyük işler başardı, hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum.’ Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi.”

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Ferhan Şensoy
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