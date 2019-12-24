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Özlem Ada Şahin'e takipçilerinden yılbaşı tepkisi

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Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin yeni yıl yaklaşırken çocuklarıyla ağaç süsledi ve önünde verdikleri pozu da paylaştı. Ancak Şahin hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Özlem Ada Şahin'e takipçilerinden yılbaşı tepkisi

Şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girdi. Çiftin 2017 yılında kızları Arya, geçtiğimiz aylarda ise ikinci bebekleri Zeynep Mira dünyaya geldi. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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Özlem Ada Şahin, kızları Zeynep Mira ve Arya ile verdikleri bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

"BU ÜÇ KIZ DA SANA AŞIK BERKAY"

Yeni yılın ailesine huzur ve bereket getirmesini dileyen Şahin, kızlarıyla paylaşımına, "Kadın gücü... 2020'de de mutluluğumuz, huzurumuz, bereketimiz ve en önemlisi sağlığımız eksik olmasın. Ve kalbimizin sahibi Berkay Şahin, bu 3 kız da sana aşık. Ne verirsen, onu alırsın. İyi düşün, güzel bak hayatın öyle ilerlesin. Mutlu yıllar" notunu düştü.
Berkay Şahin ise eşinin paylaşımına, "Canlarım, aşklarım, ballarım benim" yorumunu yaptı.

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'YILBAŞI' TEPKİSİ

Özlem Ada Şahin'in paylaşımı kısa sürede 91 binin üzerinde beğeni alırken eleştiri oklarının da hedefi oldu.

Şahin, bir takipçisinin, "Siz ve çocuklarınız çok güzelsiniz ama o çam ağacı nedir? Müslüman bir insan evine neden o çam ağacını sokuyor? Aklım almıyor. Aşure kaynattığınız ay müslümanın yılbaşıdır" yorumuna, "Biz her ikisini de yapıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Ada Şahin Berkay Şahin

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Agaci cok guzel suslemissiniz...Ellerinize saglik. Size ve guzel ailenize yenil yıl bol saglik, bol huzur ve bol mutluluk getirsin. YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN!
@onebunesunesanane KURANI OKUDUM BİRÇOK AYETLERİNDE DÜNYA DÜZ YAZIYOR,KIL KUYRUK TEFSİRCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR.İSPATI HİÇBİR ZAMAN MÜMKÜN OLMAYACAK BİRŞEYİN ARKASINDAN İNSANLARI SÜRÜKLEYİP SÜLÜK GİBİ EMEKLERİNİ SOYUYORLAR.BEN KURTULDUN DARIS BAŞINIZA.BU ARAP MAYASI ÇOK FENA
İslam dininde aşure kaynatmak diye bir farz yoktur. Kuran-ı Kerimde bana ayetls gösterecek olan varsa söylesin ben hatim ettim göremedim. İnsanların hurafeler üzerinden sosyal aktivite haline getirdiği aşure günüdür. Aç insan aşureyi napsın ekmek yoksa pasta yeyin der gibi, ihtiyacı olanlar Ramazan ayında olduğu gibi Ramazan paketi verin aşure değil
@serkanaydogar SAYIN MÜFTÜ SAÇMALAMAYI BIRAK HİÇ ANLAMADIĞIN KONULARDA BÖĞÜRME MÜSLÜMANLARIN NE YAPTIĞINI SEN NEREDEN BİLECEKSİN SEN KİLİSENE GİT
doğru söylüyorsun hergin içen ayyaslar birgün lük içki parasını fakire fukaraya vermez ama imamın camiye gidenin yidiginin ictiginin hesabını yapar ayyaş önce ayık git çoluk çocuk baba görsün
@serkanaydogar KURANI OKUDUM BİRÇOK AYETLERİNDE DÜNYA DÜZ YAZIYOR,KIL KUYRUK TEFSİRCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR.İSPATI HİÇBİR ZAMAN MÜMKÜN OLMAYACAK BİRŞEYİN ARKASINDAN İNSANLARI SÜRÜKLEYİP SÜLÜK GİBİ EMEKLERİNİ SOYUYORLAR.BEN KURTULDUN DARIS BAŞINIZA.BU ARAP MAYASI ÇOK FENA
Faiz alırken verirken içki içerken kumar oynarken spor toto geliriyle ilahiyat fakültesi yapılırken zinaya muta nikahı ve imam nikahı bahanesi yapılırken at ve domuz kasaplık hayvan yapılırken imardan rant edilirken hazinenin ormanın yaylaların en iyi yerlerine gecekondu kurarken şehitlerin yetimlerini gazilerin hakkını her santimetresinin altında binlerce şehit olduğunu bilme ve bunları eğitiminde dininde anlatma Emevi din anlayışıyla çocuklarıyla masumane ve mutlu şekilde yılbaşı kutlayan bir anneyi kına geç o işleri din bezirganı sen yediğiniz haltların işlediğiniz günahın vebalini düşün
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