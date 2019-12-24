Özlem Ada Şahin'e takipçilerinden yılbaşı tepkisi

Şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girdi. Çiftin 2017 yılında kızları Arya, geçtiğimiz aylarda ise ikinci bebekleri Zeynep Mira dünyaya geldi. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Özlem Ada Şahin, kızları Zeynep Mira ve Arya ile verdikleri bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

"BU ÜÇ KIZ DA SANA AŞIK BERKAY"

Yeni yılın ailesine huzur ve bereket getirmesini dileyen Şahin, kızlarıyla paylaşımına, "Kadın gücü... 2020'de de mutluluğumuz, huzurumuz, bereketimiz ve en önemlisi sağlığımız eksik olmasın. Ve kalbimizin sahibi Berkay Şahin, bu 3 kız da sana aşık. Ne verirsen, onu alırsın. İyi düşün, güzel bak hayatın öyle ilerlesin. Mutlu yıllar" notunu düştü.

Berkay Şahin ise eşinin paylaşımına, "Canlarım, aşklarım, ballarım benim" yorumunu yaptı.

'YILBAŞI' TEPKİSİ

Özlem Ada Şahin'in paylaşımı kısa sürede 91 binin üzerinde beğeni alırken eleştiri oklarının da hedefi oldu.

Şahin, bir takipçisinin, "Siz ve çocuklarınız çok güzelsiniz ama o çam ağacı nedir? Müslüman bir insan evine neden o çam ağacını sokuyor? Aklım almıyor. Aşure kaynattığınız ay müslümanın yılbaşıdır" yorumuna, "Biz her ikisini de yapıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

