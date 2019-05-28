MAGAZİN

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Sunucu Özlem Yıldız (39), adının aşk dedikodularına karıştığı Levent Gül’le (29), ilk kez görüntülendi.

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız, adının bir süredir aşk dedikodularına karıştığı Levent Gül ile ilk kez birlikte görüntülendi. Yunanistan'da tatil yapan güzel sunucu bronz teniyle dikkat çekti.

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Gecce'de yer alan habere göre, çift, çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden yemek yiyip, sohbet etti. İkili, uzun süre sonra AVM’den ayrıldı. Özlem Yıldız 39 yaşında, Levent Gül ise 29 yaşında.

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LEVENT GÜL KİMDİR?

Özlem Yıldız ile görüntülenen Levent Gül iş insanıdır. 39 yaşında olan Özlem Yıldız’dan 10 yaş küçüktür.

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Anahtar Kelimeler:
özlem yıldız genç sevgili levent gül

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