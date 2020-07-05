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Özlem Yıldız photoshop'u abarttı! Dalga konusu olunca isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Sosyal medyası aktif kullanan ünlülerden olan sunucu Özlem Yıldız, photoshop'lu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız'ın merdivenleri yamulttuğu fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu.

Özlem Yıldız photoshop'u abarttı! Dalga konusu olunca isyan etti

Şu sıralar Bozcaada'da tatil yapan sunucu Özlem Yıldız, plaj fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafı kusursuz hale getirmek için photoshop yapan Yıldız, müdahaleyi abartınca sosyal medyada çokça konuşuldu.

Ünlü isim bu alay konusu olan paylaşımında, fotoğraflarının daha iyi görünmesi için photoshop'a başvurdu.
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Paylaşımında fotoğrafa müdahaleyi abartan 40 yaşındaki ünlü, merdivenleri yamultunca sosyal medyanın diline düştü.
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Dalga konusu olan Özlem Yıldız daha sonra merdivenleri de paylaşarak isyan etti! Yıldız "illa bir şey bulacaksınız merdiven bu yapacak bir şey şok" dedi.

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BENZER FOTOĞRAFLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda bir moda atölyesinde kıyafet deneyen Yıldız, çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşmıştı. Fotoğrafa photoshop uygulayan Yıldız, aynadaki yansımayı unutunca ortaya bu görüntü çıkmıştı.

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Özlem Yıldız, daha önce de Demet Akalın ile fotoğrafına yaptığı photoshop ile konuşulmuştu.

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