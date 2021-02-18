Paddington'ın maceraları devam ediyor

Ayı Paddington serisi üçüncü filmle devam edecek. Ben Whishaw'ın seslendirmesini yaptığı pofuduk kahramanımız Paddington'ın İngiltere'deki şehir hayatında yaşadığı maceraları anlatan Paddington'ın üçüncü filmine StudioCanal'dan onay geldi.

PADDİNGTON 3 HAKKINDA

Paddington 3'nin yönetmenliğini ilk iki filme imzasını atan Paul King üstlenecek. Paddington serisinin ilk filminde, ormanda teyzesi ve eniştesiyle birlikte yaşayan küçük bir ayının ormandaki doğal afet yüzünden şehre taşınmasını izlemiştik. Brown ailesiyle tanışan ve yanlarına taşınan Paddington'ın bu yaşama alışması hiç de kolay olmamıştı. Ortalığı durmadan birbirine katan dost canlısı ayımız ikinci filmde hapishanelere düşmüş ve büyük tehlikelerle sevdikleri sayesinde başa çıkmıştı.

Filmin ana oyuncu kadrosunda Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Madeleine Harris ve Samuel Joslin bulunuyor. İlk filmde kötü kahraman olarak yıldız oyuncu Nicole Kidman'ı, ikinci filmde ise Hugh Grant'i izlemiştik. İkinci film 2017 yılında prömiyerini yapmıştı. Paddington 3'nin ne zaman izleyici karşısına çıkacağı şu an için bilinmiyor.

