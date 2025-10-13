YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Paketi 100 TL: Stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünlere yoğun talep!

Günlük yaşamın getirdiği stres ve dünya genelindeki olumsuz gelişmeler, insanları rahatlatıcı çözümler aramaya yöneltiyor. Eskişehir’de aktar işletmecisi Koray Özkılıç, son dönemde stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünlere ilginin arttığını, özellikle de Limon Melisa Otu satışlarında belirgin bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Paketi 100 TL: Stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünlere yoğun talep!

Dünya genelinde yaşanan savaş ve benzeri olumsuz gelişmeler birçok insanı strese sokuyor. Hayat koşuşturmasına sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için bazı vatandaşlar psikiyatrik destek alırken, bazıları da çözümü bitkisel ürünlerde arıyor. Özellikle son dönemlerde, stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünler ve rahatlatıcı özelliğiyle öne çıkan Limon Melisa Otu yoğun talep görüyor.

Paketi 100 TL: Stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünlere yoğun talep! 1

"LİMON MELİSA OTU SAKİNLEŞTİRİCİ, DİNLENDİRİCİ VE RAHATLATICI ÖZELLİĞE SAHİPTİR"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan aktar Koray Özkılıç, "Son zamanlarda stresi azaltan bitkisel ürünlere talep artmaya başladı. Stresi esas tetikleyen şey, iman dairesinden çıkmaktır. Bunun yanında bitkisel olarak ne kullanabiliriz? Limon Melisa Otu olabilir. Otun sakinleştirici, dinlendirici ve rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Kantaron Otu her ne kadar mide yanması ve gastrit için kullanılsa da, aynı şekilde sakinleştirici ve dinlendirici özelliği vardır. Daha ileri safhada Kedi Otu kullanılabilir. Valerian adıyla da bilinen bu ot, stres ve anksiyete bozukluğu olan insanlarda kullanılır" dedi.

Paketi 100 TL: Stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünlere yoğun talep! 2

"STRES, DİĞER HASTALIKLARIN TETİKLEYİCİSİDİR"

Bahse konu bitkisel ürünlerin nasıl kullanıldığını anlatan Özkılıç, "Bunlar çay gibi demlenerek içilir. Limon Melisa Otu, sıcak su dolu bardağa bir tutam atılır ve 10 dakika bekledikten sonra içilir. İçimi hoş, tadı güzeldir ve mutluluk hormonu salgılatır. Fiyatı çok pahalı değil, paketi 100 TL. Bir yan etkisi yok, keşke insanlar her sabah içse. Ben kendim de tüketiyorum. Bağırıp çağıracağın konularda sakin kalmanı sağlıyor" dedi.

Paketi 100 TL: Stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünlere yoğun talep! 3

Paketi 100 TL: Stresi azalttığı bilinen bitkisel ürünlere yoğun talep! 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acısıyla meşhur kayaca biberiAcısıyla meşhur kayaca biberi
Doğal sanılan tehlike: Zehirlenmelere dikkat!Doğal sanılan tehlike: Zehirlenmelere dikkat!

Anahtar Kelimeler:
stres Aktar stres yönetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.