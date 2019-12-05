MAGAZİN

Pakistan Başbakanı'ndan flaş talep: Diriliş Ertuğrul yayınlansın

DİZİ HABERLERİ  | 05.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonu PTV'den Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Diriliş Ertuğrul dizini yayınlamasını talep etti.

Pakistan Başbakanı'ndan flaş talep: Diriliş Ertuğrul yayınlansın

Türk dizilerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Tarihi dizilere olan yoğun talep, artık müslüman devletlerin en tepesindeki isimler tarafından dile getiriliyor.

"Kuruluş Osman" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulunan Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'tan sonra bir çağrı da Pakistan Başbakanı İmran Han'dan geldi.

Arab News'e konuşan Pakistan Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan; sosyal, kültürel ve dini değerleri korumak için yapılan düzenlemeler kapsamında Başbakan Han'ın PTV'den Diriliş Ertuğrul'u yayınlamasını istediğini belirtti.

Avan, Urduca dublajlı olarak PTV'de gösterilecek dizinin İslam tarihinin gençler tarafından anlaşılmasına da yardım edeceğini belirterek, "Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz." diye konuştu.

0x0-dirilis-ertugrul-final-tarihi-aciklandi-dirilis-ertugrulda-ertugrul-bey-nasil-olecek-1554474323006

Kendisinin katıldığı bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, üyeler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla medya alanında iş birliğinin görüşüldüğünü söyleyen Avan, bu alanda yapılacak çalışmalara özel ilgi gösterildiğini ve bunun aynı zamanda Batı ülkelerindeki İslam algısını değiştirmekte de faydalı olduğunu kaydetti.

DUBLAJ SÜRECİNDEYİZ!

Avan, televizyon ve sinema alanındaki içeriklerin İslamofobi ile mücadelede de etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

PTV Uluslararası İlişkiler Direktörü Şazia Sikandar, "PTV, diziyi Pakistan'da yayınlamak için Urduca yayın haklarını aldı. Şu an dublaj sürecindeyiz. Seyirciyi yakalayabilmek için seslendirme sanatçılarını dikkatle seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Azize'nin sırrı ortaya mı çıkıyor?Azize'nin sırrı ortaya mı çıkıyor?
Kadın dizisinde Bahar'ı ağlatan konuşma! Kadın dizisinde Bahar'ı ağlatan konuşma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Başbakanı Pakistan Başbakanı İmran Han Diriliş Ertuğrul

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 6 yorum
adam sevdiği diziyi emir verip tv de yayınlattırıyor ...sorsan demokrasiyiz derler .....
senin kafana basıp zorlami izlettiriyor. adamın, o toplum için düşüncesi. senin neden zoruna gidiyor. Anlamadım.
@furkan_inceler_1986 demokrasi için olayı dizinin yayınlanmasına nasıl bağladın, tarihimizi anlatan bir dizi, adamlar etkilenmiş izlemek istiyor gayet doğal... Sen çarşıya zorla mı gidiyorsun, galiba senin demokrasi anlayışın bayağı bir zayıf...!!!
chp liler duymasın zorlarına gider
özlüyoruz reis
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Kadın'da Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.