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Pakistan Başbakanı Şerif’in Putin’le görüşmesinde kulaklıkla sınavı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

16.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Semerkant’taki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider el sıkıştıktan sonra yerlerine geçti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmede çeviri yapılan kulaklığını takamayıp zor anlar yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Semerkant’taki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin masadaki çeviri kulaklığını alıp takarken, Şerif’e de kulaklığı takmasını işaret etti. Ancak o anlarda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif çeviri yapılan kulaklığı takmakta zorluk yaşadı ve salonda bulunanlardan yardım istedi.

SANİYELER SONRA DÜŞTÜ

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Şerif, kulaklığı eline alırken bir türlü takmayı başaramadı. “Birisi bana yardım edebilir mi?” diyen Şerif’in yanına salondakilerden biri geldi. Şahbaz’a takılan kulaklık saniyeler sonra düştü. Putin gülümserken, Şerif’in kulaklığı yeniden takıldı ve görüşmeye geçildi. Şerif’in zor anları sosyal medyada da gündem oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Vladimir Putin pakistan başbakanı putin
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