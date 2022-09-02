Dünya bu olayı konuşuyor! Arjantin eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi... Yüzüne silah doğrulttu

Görev yaptığı 2007 ila 2015 yılları arasındaki iki dönem boyunca kendi eyaleti Santa Cruz’daki yol sözleşmeleriyle ilgili olarak yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner evinin önünde silahlı bir kişinin suikast girişimi yaşadı. Kirchner'in Buenos Aires'teki evinin önü de dahil olmak üzere Arjantin genelinde kendisine yönelik olarak yapılan protestoların dozu arttı. Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.

YÜZÜNE SİLAH DOĞRULTTU

Eski Cumhurbaşkanı Kirchner’in gelecek yıl ülkede yapılacak genle seçimlerde senato ve yeniden Cumhurbaşkanlığı için aday olması bekleniyor. Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davası ve 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana Kirchner’e yönelik protestolar ve destek gösterilerinin sayıları arttı. Kirchner evinin önünde destek gösterileri düzenleyen hayranlarına imza dağıttığı sırada bir kişi elindeki silahı eski Cumhurbaşkanı’nın yüzüne doğrulttu.

Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi. Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı. Yaşadığı olayın sonrasında açıklama yapan Kircher, “Yaşamı ve demokrasiyi savunmak için bugünü ulusal bayram ilan ediyorum” dedi. (AA)



