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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Qazi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Qazi, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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Qazi yılın fotoğrafları

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