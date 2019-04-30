'Pakistanlı kızlar 2800 dolara Çinli erkeklere satılıyor'

HRW Çin Direktörü Sophie Richardson tarafından 'Gelin kaçakçılığı' başlığı ile kaleme alınan ve "Pakistan 'gelin kaçakçılığı ile ilgili çalan alarm zillerini dikkate almalı" denilen makalede, İslamabad yönetimine uyarıda bulunuldu.

Pakistanlı kadın ve kız çocuklarının Çin'e satıldığı belirtilirken söz konusu iddiaların en az beş diğer Asya ülkesinden Çin'e yapılan "gelin kaçakçılığı" ile benzeştiği dile getirildi.

Pakistan Televizyonu, nisan ayı başında aralarında 13 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kadının, "gelin" adı altında Çin'e nakledilmeyi beklerken yakalandığını bildirmişti.

Çin'deki tek çocuk politikası nedeniyle 1987 yılından bu yana ciddi gerileme yaşandığını belirten HRW Çin Direktörü Sophie Richardson, araştırmacıların Çin'deki tek çocuk politikası ve ailelerin de erkek çocuğuna yönelmesi nedeniyle 30 ila 40 milyon kadın kaybı yaşandığı tezine yer verdi.

Makalede cinsiyet açığı ve kadın erkek dengesizliğinin Çinli erkekleri yurt dışına yönlendirdiği belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü daha önce, Myanmar'dan her yıl yüzlerce kadın ve kız çocuğunun sahte iş vaadiyle kandırılarak Çin'e getirildiğini ve bu kadınların ya Çinli ailelere 'gelin' olarak satıldığı ya da seks kölesi olarak çalıştırıldığını belgelendirmişti.