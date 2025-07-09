Pakistanlı ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Polisler şoka girdi: "İleri derece çürümüş"

Pakistan’da yaşayan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Humaira Asghar, Karaçi’deki evinde ölü bulundu. Ev sahibinin kira borcu nedeniyle mahkemeye başvurması ve mahkemede dairenin boşaltılması kararıyla ekipler ünlü yıldızın evine gitti.

"İLERİ DERECEDE ÇÜRÜMÜŞ"

Yapılan ilk incelemelerde, evde zorla girildiğine dair herhangi bir iz bulunmadı. Olay yeri inceleme ekibinden Dr. Summaiya Syed, cesedin "ileri derecede çürümüş" olduğunu ve uzun süredir evde bulunduğunu ifade etti.

Oyuncunun yalnız yaşadığı belirtilirken ölümünün üzerinden 20 gün geçmesi de dikkatlerden kaçmadı. Hayranları yasa boğuldu.

Humaira Asghar kimdir?

Humaira, Big Brother'a benzer bir konsepte sahip olan ARY'nin reality şovu Tamasha Ghar'da yer aldı. Ayrıca 2015 aksiyon-gerilim filmi Jalaibee'de de yer aldı. Pakistan filminde model olarak görüldü. Humaira ayrıca Just Married, Chal Dil Mere, Ehsaan Faramosh ve Guru gibi diğer Pakistan dizilerinde de rol aldı. Başrollerinde Farhan Saeed ve Sonya Hussyn'in oynadığı Love Vaccine filminde oynadı.