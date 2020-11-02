Palamut diye satılan balık bakın ne çıktı!

Palamut balığı sonbahar mevsiminde lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ederken, Edremitli balıkçı Orçun Yüksel bu balığın temizlenmesinden pişirilmesine kadar püf noktalarını anlattı. Yüksel, zengin besin değeriyle önemli bir gıda olan palamut balığının bu yıl ‘var yılı’ olduğunu ve vatandaşlar tarafından bolca tüketildiğini söyledi.

Balıkçı Orçun Yüksel, "Bu yıl palamut yılı diyebiliriz. Aynı zeytinde olduğu gibi bir yıl oluyor bir yıl olmuyor. Bu sene oldukça boldu ve fiyatı da uygundu. Balığın o günkü yakalanma durumuna göre günlük olarak fiyatlar değişiyor" dedi.

'EŞSİZ BİR DAMAK TADI VARDIR'

Palamut balığının genellikle ızgara olarak tercih edildiğini söyleyen Orçun Yüksel, “Gelişimini tamamlamış palamut balığı, kırmızı et tadı verir. Besin değeri olarak da oldukça kuvvetlidir. Yağlı bir balık olduğu için de eşsiz bir damak tadı vardır. Bu lezzeti yakalayan kişiler, balık denildiğinde palamut harici bir balığı düşünemezler. Palamut balığının özellikle yapılan birkaç kesim şekli vardır. Yuvarlak olarak kesilen palamut balığı, genellikle tepsiye dizilir. Buğulama olarak sofralarda yerini alır. Ayrıca bu şekilde ızgara ve kızartması da yapılabilir. Mangallık olarak isterseniz de fileto çıkarılabilir. Doyurucu bir balıktır. Gelişimini tamamlamış bir palamut balığı, 2 kişiyi rahatlıkla doyurur. Bu dönemde tavsiye ediyor ve herkesin yemesini istiyoruz” diye konuştu.