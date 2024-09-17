Palamut ızgara tarifi: Palamut ızgara nasıl yapılır?

Palamut ızgara tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. Ancak aşağıda bir kişi için verilen tarifi, isterseniz daha fazla kişi için yapmak adına malzeme miktarlarını aynı oranlarda artırabilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakikanızı alacak.

MALZEMELER 1 adet palamut

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı