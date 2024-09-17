Palamut ızgara tarifi: Palamut ızgara nasıl yapılır?

Yemek davetinizi balık menüsünden ve deniz ürünlerinden seçtiyseniz, aşağıda malzemelerini ve tarif aşamalarını verdiğimiz palamutızgara tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Üstelik hazırlaması da son derece kolay ve pratik. Afiyet olsun.
Palamut ızgara tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. Ancak aşağıda bir kişi için verilen tarifi, isterseniz daha fazla kişi için yapmak adına malzeme miktarlarını aynı oranlarda artırabilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakikanızı alacak.
MALZEMELER
1 adet palamut
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
TARİF
Palamudu temizleyin.
Karın kısmını açarak içini de temizleyin.
Bıçakla kafa kısmını kesin.
Kalın dilimlere ayırın.
Sularını süzün ve kurulayın.
Dilimleri tuzlayın.
Kızdırdığınız ızgaraya aralıklı olacak şekilde dizin.
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