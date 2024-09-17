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Palamut ızgara tarifi: Palamut ızgara nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.09.2024 00:55
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Yemek davetinizi balık menüsünden ve deniz ürünlerinden seçtiyseniz, aşağıda malzemelerini ve tarif aşamalarını verdiğimiz palamut ızgara tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Üstelik hazırlaması da son derece kolay ve pratik. Afiyet olsun.

Palamut ızgara tarifi: Palamut ızgara nasıl yapılır?
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Kaç adet 1
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 420kal

Palamut ızgara tarifini aşağıdaki malzemeler ile yapabilirsiniz. Ancak aşağıda bir kişi için verilen tarifi, isterseniz daha fazla kişi için yapmak adına malzeme miktarlarını aynı oranlarda artırabilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakikanızı alacak.

MALZEMELER

  • 1 adet palamut
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİF

  • Palamudu temizleyin.
  • Karın kısmını açarak içini de temizleyin.
  • Bıçakla kafa kısmını kesin.
  • Kalın dilimlere ayırın.
  • Sularını süzün ve kurulayın.
  • Dilimleri tuzlayın.
  • Kızdırdığınız ızgaraya aralıklı olacak şekilde dizin.
  • Üzerlerine zeytinyağı sürün.
  • Arkalı önlü pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
palamut ızgara tarif
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