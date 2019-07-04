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Pamela Anderson eski sevgilisi Adil Rami'den şiddet gördüğünü açıkladı

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ÜNLÜLER  | 04.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

1990'lara damgasını vuran oyuncu Pamela Anderson geçtiğimiz günlerde futbolcu sevgilisinin kendisini aldattığını itiraf etmişti. Anderson şimdi de ayrıldığı sevgilisi Adil Rami'nin, uzun süre kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Pamela Anderson eski sevgilisi Adil Rami'den şiddet gördüğünü açıkladı

Geçtiğimiz yıl, Fransız futbolcu Adil Rami’den ayrılan Pamela Anderson, ayrılık sonrası sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı.

Kendine ait internet sitesinde fotoğraflar paylaşan Anderson’ın iddiasına göre, 33 yaşındaki futbolcu, Pamela’nın elini çatlatana kadar ezmiş. Pamela, elinde ağrılar nedeni ile altı ay sonra hastaneye gittiğini ve acının gerçek nedenini doktorlara açıklamadığını söyledi.

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Anderson “Tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde şiddet uyguladı. Bana uyguladığı şiddet nedeniyle kaçmaya çalışırken arabanın anahtarını benden zorla aldı. Her zaman hayatımı kontrol altına almaya çalıştı. Erkelerin olduğu mekanlara girmeme izin bile vermiyordu” dedi.

Pamela hastanede çekilen bir fotoğrafını internet sitesinde yayınladı.

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Ünlü oyuncu ile iki yıl birlikte olan Adil Rami ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Ardından ise Anderson yine kişisel internet sitesinde bir yazı yazdı ve “Şimdi yaptıklarını inkar mı ediyor? Niyetim onu incitmek değildi. Belki de insanların bu durumu öğrenmesine kızgın. Belki de mağdur olarak görünmek istiyor. Fakat beni bacaklarımı kırmakla tehdit etti. Duygusal istismarın da şiddet olduğu umurunda değil gibi görünüyor. Herkes onu severken her şey patladı. Gerçekler her zaman ortaya çıkar” dedi…

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Anahtar Kelimeler:
Adil Rami pamela anderson

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