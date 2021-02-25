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Pamela Anderson: Noel arifesinden beri yataktan çıkmadık

25.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Pamela Anderson: Noel arifesinden beri yataktan çıkmadık

Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinin eski yıldızı Pamela Anderson gözlerden uzak gerçekleştirdiği düğününün ardından ilk kez konuştu. Anderson yatak itirafıyla olay oldu.

Pamela Anderson evlilik sonrası ilk röportajını verdi. "Loose Women" isimli talk show programına verdiği röportajda 53 yaşındaki Anderson, eşi Dan Hayhurts'le yeni evliliklerini nasıl geçirdiklerini anlattı.

Programda sunuculardan biri, "Pamela daha önce söylediğin bir sözde, 'Sevdiğim adamın kollarında, olmam gereken yerdeyim' demiştin. Seni gerçekten sevdiğin adamın kollarında göreceğimizi düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Eşi Dan'le birlikte röportajı yatakta verdikleri sırada Anderson bu yorumun üzerine, "Noel arifesinden bu yana yataktan çıkmadık" diye şaka yollu cevap verdi.

Page Six'in haberine göre Anderson sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım burası yaşanacak sihirli bir yer gibi. Burada çalışıyordu ve Kovid süresince burada tıkılı kaldım ve birlikteydik, hâlâ birlikteyiz. Geçen bir buçuk yıl boyunca evdeydim, tadilat yapıyorum. Ve şu an tek kelimeyle muhteşem. Tüm kabinleri yeniledim, bir rıhtım kuruyoruz. Muhteşem bir mülk. Dan ve çocukları da burada yaşıyor."

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Hayhurst ise pandemi kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra zamanlarını nasıl geçirecekleri sorulduğunda şunları söyledi: "Tecritten çıkacağımızı sanmıyorum. Sanırım sonsuza dek tecritte kalacağız."

Dan Hayhurst'ün eski sevgilisi çiftin evlilik haberinin ardından Anderson'ı yuva yıkmakla suçlamıştı. Hayhurst'ün Carey isimli eski sevgilisi şu ifadeleri kullanmıştı:

Konuşmaya karar verdim çünkü insanların, üç çocuğun da dahil olduğu 5 yıllık ilişkimin Pamela ve Dan'in benimle birlikte olduğu sırada başlayan ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istiyorum. Aldatma, inkar ve dahil olan tüm kişiler açısından hayatı sarsan seçimlerle başlayan ilişkiyi insanların kutlaması ve onları yüreklendirmesi üzücü.

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