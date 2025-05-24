YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Panama’da 'Türk Mutfağı Günleri': Türk mutfağının zenginliği, Panamalıların sofralarını ziyafete çevirdi

Panama’nın başkenti Panama City’de düzenlenen “Panama Türk Mutfağı Günleri” etkinliği, Türk mutfağının zenginliğini ve lezzetlerini uluslararası katılımcılarla buluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçiliği ile Panama Uluslararası Otel Okulu iş birliğinde gerçekleşen organizasyona, Gaziantepli ünlü şef Tahir Tekin Öztan onur konuğu olarak katıldı. Etkinliğin gala gecesinde, Panamalı davetliler ile çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şeflerine Türk mutfağı deneyimi sunuldu.

Panama’da 'Türk Mutfağı Günleri': Türk mutfağının zenginliği, Panamalıların sofralarını ziyafete çevirdi

Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçiliği ile Panama Uluslararası Otel Okulu iş birliğinde başkent Panama’da gerçekleştirilen "Panama Türk Mutfağı Günleri" start aldı.

AW461942_01

Türkiye’den etkinliğe onur konuğu olarak davet edilen Gaziantepli Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan etkinliğin gala gecesinde bir birinden güzel Türk yemekleri yaparak konuklara adeta muhteşem bir ziyafet çekti. Panamalı şeflere Türk yemeklerinin sağlıklı beslenmedeki rolünü de anlatan Öztan uygulamalı olarak yemek yapımını da göstererek ünlü Türk yemeklerinden oluşan bir ziyafet hazırladı.

AW461942_02

"MUTFAK KÜLTÜRLERİ ARASINDA TÜRK MUTFAĞI ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR"

Etkinliğin gala geçişine Panama’da görev yapan çeşitli ülke büyükelçileri, misyon şefleri, Panamalı şefler ile çok sayıda davetli katıldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantepli Şef Tahir Tekin Öztan "Mutfak kültürleri arasında şüphesiz Türk mutfağı önemli bir yere sahiptir. Ancak ülkemiz gastronomi turizminden yeterli payı alamamaktadır. Oysa Türk mutfağının gerekli tanıtımının yapılarak Türkiye’nin bir gastronomi ülkesi haline gelmesi için önemli adımlar atılmalıdır. Burada Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçimiz Sayın Armağan İnci Ersoy hiçte küçümseyemeyecek önemli bir adım atmış ve Panama Türk Mutfağı Günleri etkinliklerini organize ederek okyanus ötesine Türk mutfağını taşımayı sağlamıştır" dedi.

AW461942_03

"PANAMALI ŞEFLERE TÜRK YEMEKLERİ DERSİ"

Panama Türk Mutfağı Günleri etkinlikleri kapsamında Şef Tahir Tekin Öztan Panamalı şeflere Türk mutfağını tanıtırken bir yandan da Türk yemeklerinin yapılışında uygulanan pratik teknikleri ve kullanılan malzemeleri uygulamalı olarak hazırlayarak adeta Türk yemekleri dersi verdi.

AW461942_05

"BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAK ZORUNDAYIZ"

Öztan yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle Panamalı şeflere yemeklerimizi ve yemeklerimizin yapılış şeklini anlattık. Türk yemeklerinde sebzeyle etin muhteşem buluşmasını ve bu buluşmanın insan sağlığındaki önemini dile getirdik. Panamalı Şeflerin yemeklerimizi öğrenme isteği beni çok memnun etti. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye’ye gelmek ve bu işi mutfağında öğrenmek istediklerini dile getirdiler. Yemeklerimize sahip çıkmak ve yeni nesillere yemeklerimizin lezzet reçetelerine öğretmek, bu kültürü yaşatmak zorundayız. Yaşayan yemek kültürümüzü en iyi şartlarda tanıtarak dünya gastronomi turizminden payımıza düşeni almak zorundayız" dedi.

AW461942_04

"TÜRK MUTFAĞI GÜNLERİ GALA YEMEĞİ ZİYAFETE DÖNÜŞTÜ"

Panama’da düzenlenen Türk Mutfağı Günleri gala yemeğinde onlarca çeşit yemek konuklar için özel hazırlanırken masalara dizilen yemekler adeta görsel bir şölene dönüştü.

AW461942_06

Tahir Tekin Öztan Türk Mutfağı Günleri Gala Gecesinde Gaziantep mutfağı ağırlıklı bir menü hazırladıklarını ve kazan yemekleri, köfte çeşitleri, kuru dolma, çorbalar, turular, piyazlardan oluşan ve görsel şölene dönüşen sunumu ile konuklara unutulmaz bir gece yaşattıklarını dile getirdi.

AW461942_07

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 bin yıllık Anadolu'nun en eski ekmeği!5 bin yıllık Anadolu'nun en eski ekmeği!
Geleneksel lezzetler damakları şenlendirdiGeleneksel lezzetler damakları şenlendirdi

Anahtar Kelimeler:
Panamá türk mutfağı türk yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

İzmir Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Ünlü model ülkeyi terk ediyor! 'Burası daha ucuz'

Ünlü model ülkeyi terk ediyor! 'Burası daha ucuz'

Türk ailenin satın aldığı evde ortaya çıktı! Karşılaştıkları manzara...

Türk ailenin satın aldığı evde ortaya çıktı! Karşılaştıkları manzara...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.