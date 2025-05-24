Panama’da 'Türk Mutfağı Günleri': Türk mutfağının zenginliği, Panamalıların sofralarını ziyafete çevirdi

Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçiliği ile Panama Uluslararası Otel Okulu iş birliğinde başkent Panama’da gerçekleştirilen "Panama Türk Mutfağı Günleri" start aldı.

Türkiye’den etkinliğe onur konuğu olarak davet edilen Gaziantepli Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan etkinliğin gala gecesinde bir birinden güzel Türk yemekleri yaparak konuklara adeta muhteşem bir ziyafet çekti. Panamalı şeflere Türk yemeklerinin sağlıklı beslenmedeki rolünü de anlatan Öztan uygulamalı olarak yemek yapımını da göstererek ünlü Türk yemeklerinden oluşan bir ziyafet hazırladı.

"MUTFAK KÜLTÜRLERİ ARASINDA TÜRK MUTFAĞI ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR"

Etkinliğin gala geçişine Panama’da görev yapan çeşitli ülke büyükelçileri, misyon şefleri, Panamalı şefler ile çok sayıda davetli katıldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantepli Şef Tahir Tekin Öztan "Mutfak kültürleri arasında şüphesiz Türk mutfağı önemli bir yere sahiptir. Ancak ülkemiz gastronomi turizminden yeterli payı alamamaktadır. Oysa Türk mutfağının gerekli tanıtımının yapılarak Türkiye’nin bir gastronomi ülkesi haline gelmesi için önemli adımlar atılmalıdır. Burada Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçimiz Sayın Armağan İnci Ersoy hiçte küçümseyemeyecek önemli bir adım atmış ve Panama Türk Mutfağı Günleri etkinliklerini organize ederek okyanus ötesine Türk mutfağını taşımayı sağlamıştır" dedi.

"PANAMALI ŞEFLERE TÜRK YEMEKLERİ DERSİ"

Panama Türk Mutfağı Günleri etkinlikleri kapsamında Şef Tahir Tekin Öztan Panamalı şeflere Türk mutfağını tanıtırken bir yandan da Türk yemeklerinin yapılışında uygulanan pratik teknikleri ve kullanılan malzemeleri uygulamalı olarak hazırlayarak adeta Türk yemekleri dersi verdi.

"BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAK ZORUNDAYIZ"

Öztan yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle Panamalı şeflere yemeklerimizi ve yemeklerimizin yapılış şeklini anlattık. Türk yemeklerinde sebzeyle etin muhteşem buluşmasını ve bu buluşmanın insan sağlığındaki önemini dile getirdik. Panamalı Şeflerin yemeklerimizi öğrenme isteği beni çok memnun etti. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye’ye gelmek ve bu işi mutfağında öğrenmek istediklerini dile getirdiler. Yemeklerimize sahip çıkmak ve yeni nesillere yemeklerimizin lezzet reçetelerine öğretmek, bu kültürü yaşatmak zorundayız. Yaşayan yemek kültürümüzü en iyi şartlarda tanıtarak dünya gastronomi turizminden payımıza düşeni almak zorundayız" dedi.

"TÜRK MUTFAĞI GÜNLERİ GALA YEMEĞİ ZİYAFETE DÖNÜŞTÜ"

Panama’da düzenlenen Türk Mutfağı Günleri gala yemeğinde onlarca çeşit yemek konuklar için özel hazırlanırken masalara dizilen yemekler adeta görsel bir şölene dönüştü.

Tahir Tekin Öztan Türk Mutfağı Günleri Gala Gecesinde Gaziantep mutfağı ağırlıklı bir menü hazırladıklarını ve kazan yemekleri, köfte çeşitleri, kuru dolma, çorbalar, turular, piyazlardan oluşan ve görsel şölene dönüşen sunumu ile konuklara unutulmaz bir gece yaşattıklarını dile getirdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır