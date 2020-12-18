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  4. Pandemi döneminde bol bol yiyorlar! Tokat keşkeği tam bir vitamin deposu

Pandemi döneminde bol bol yiyorlar! Tokat keşkeği tam bir vitamin deposu

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 18.12.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Tokat'ın yöresel lezzetlerinden olan keşkeğe, pandemi döneminde ilgi arttı. Taş fırında pişirilen keşkek, sabahın erken saatlerinde kahvaltı için hazırlanıyor.

Tokat’ın yöresel yemeklerinden olan ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen fırın keşkeği geleneği köylerde yaşatılmaya devam ediyor.

'BU KORONA GÜNLERİNDE HAFTA BİR YİYORUZ'

Yarma, kemikli kuzu veya dana eti, nohut ve çemen malzemeleri kullanılarak hazırlanan yemek tencerede pişiriliyor. Köy fırınında ev ekmeği yapan kadınlar fırının sıcağını değerlendiriyor. Ekmek piştikten sonra taş fırına tencere ile hazırlanan keşkek yemeği sürülüyor. Akşam saatlerinde hazırlanarak taş fırına verilen keşkek yavaş yavaş pişiyor. Sabah erken saatlerde fırından alınan keşkek kahvaltıda tüketiliyor.

Büyükyıldız köyü sakinlerinden Belkıs Tuna, geleneksel bir yemek olan keşkek yemeğini ninelerinden öğrendiklerini söyledi. Koronavirüs salgını nedeni ile yöresel yemeklerden keşkeğe ilginin arttığını belirten Tuna, “Keşkeğimizi yarma, et, nohut ve Tokat’ın meşhur çemenini koyarak akşamdan hazırlıyoruz. Keşkeğimiz içindekiler tam bir vitamin deposu. Önceleri ayda bir kez yapıp yiyorduk, fakat bu korona günlerinde haftada bir kez fırına sürüp yiyoruz. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen keşkeğimiz halen devam ediyor” diye konuştu.

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