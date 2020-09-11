Pandemi döneminde sanata ve sanatçıya destek

Proje hakkında konuşan Inoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen; şirket olarak bu şekilde bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı çok büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Genç sanatçıların eserlerinin orijinallerini ve telif haklarını alarak maskelerin üzerinde uyguladıklarını ve bu yolla maskeleri görüntü olarak hem çok şık hale getirdiklerini hem de sanata destek sağladıklarını belirtti. Şirket olarak sanata ve sanatçıya yatırımlarının devam edeceğini belirten Dölenmen; toplam 20 parçadan oluşan sanat koleksiyonlarının henüz başlangıç olduğunu, çalışmalarının sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Özellikle pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan genç sanatçılar için kolları sıvayan Sanat Seninle Derneği ve Inoliva İlaç, firmanın yeni piyasaya çıkarttığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel üretilen maskelerde genç sanatçıların eserlerini kullanarak, her bir maskeyi sanat eserine dönüştürdü.

Sanat Seninle Derneği adına konuşan yönetim kurulu üyesi ve küratör Denizhan Özer; “İçinde bulunduğumuz zaman dilimine baktığımızda insanların gerek biyolojik, gerek ruhsal olarak hayat karşısında gösterdikleri direncin azaldığını söyleyebiliriz. Covit 19‘un yarattığı tahribat ve yıkıcı etki insanların bağışıklık sisteminin güçsüzlüğünden kaynaklandığı, dolayısıyla gerek fizyolojik, gerek ruhsal olarak desteklenmeye ihtiyaçları olduğu ortada olan bir gerçektir. İşte Sanat Seninle Derneği’nin İNOLİVA ilaç’la gerçekleştirdiği projenin temelinde bu direnci oluşturmak ve genç sanatı desteklemek vardır. Sanat, hayatımıza kattığı estetik ile ruhlarımızı besleyip, bizleri güçlendiren bir olgudur. Sanatın iyileştirici özelliği, insanlara verdiği yaşam gücü bilimsel olarak ispatlanmıştır. Sanat Seninle Derneği’nin sanatçıları desteklemek, onların görünürlüğüne katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirdiği “resimli maskeler” hayatın sıradanlığı içinde insanları salgın hastalıklara karşı sanatın gücü ile korumayı, yaşama anlam katmayı işaret ederek sosyal bir sorumluluğu yerine getirmiştir” şeklinde konuştu.

Sanat Seninle Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özge Günaydın; sanata ve genç sanatçılara olan değerli katkılarından dolayı İnoliva İlaç ve ailesine çok teşekkür ettiklerini belirtti.

İnoliva Pazarlama Müdürü Hande Daver, Çinkopast Pastil için özel tasarlanan maskeler ile bu projede yer almaktan dolayı mutluluğunu dile getirirken, Çinkopast Pastil’in iyonize çinko formundaki ülkemizdeki ilk pastil ürünü olduğunu ve inovatif yeni ürünlerle yatırımlarının devam edeceğini belirtti.

Projenin mimarlarından ve ayrıca dernek yönetim kurulu üyesi Ayça Okay ise; derneğin ana misyonu olan Türkiye'de çağdaş sanatın geleceği olan genç sanatçıların eğitim ve gelişimi için 2021 yılını da kapsayacak şekilde hız kesmeden oldukça ses getirecek sanat projelerini gerçekleştireceklerinin müjdesini vererek; “ Amacımız Türkiye’den uluslararası arenada boy gösterecek genç sanatçı arkadaşlarımızı yetiştirmek “ ifadesini kullandı.



