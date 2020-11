Ara tatil yaklaşıyor! Kasım ara tatilde nereye gidilir? İşte ara tatil için seyahat önerileri

Öğrenci şehri olarak tüm ülkeye yayılan şöhretiyle Eskişehir, Venedik’e çok benzetildiği için özellikle yurt dışına çıkmak isteyip de çıkamayanlara harika bir alternatif oluyor. Ortasından geçen Porsuk nehrinin şehre bambaşka bir hava kattığı şehirde, her mevsim ayrı eğlenceli ve ayrı keyifli oluyor. Çocuklar için çok sayıda eğlenceli seçeneğin bulunduğu Sazova Parkı’ndaki Masal Şatosu, müze gemi, Bilim Deney Merkezi, gölet, mini tren ve kafeler keyifli bir tatil yaşamaya yardımcı olacak türden. Tüm günü Sazova Parkı’nda geçirmek mümkün olduğu için Eskişehir’e birkaç gün ayırmak da gerekebiliyor. Çünkü şehirde gezilebilecek Balmumu Müzesi, Odunpazarı Evleri, Haller Gençlik Merkezi ve Porsuk çayının da geçtiği yer olan Adalar gibi çok sayıda nokta bulunuyor.

4. ORMANYA

Ara tatilde nereye gidilir diye merak edenler için Ormanya’dan bahsetmemek olmaz. Yine Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya, dünyanın en büyük üçüncü doğal yaşam alanı olarak geçiyor. İçindeki yürüyüş parkurlarında keyifli yürüyüşler yapmak ve hayvanat bahçesinde çocukların ilgisini çekecek pek çok detay ile karşılaşmak mümkün. Özellikle bölgedeki Hobbit evleri her görenin ilgisini fazlasıyla çekiyor. Bölgede konaklamak için de çok fazla alternatif bulunurken yakınlardaki at çiftliklerinde at binme deneyimi de yaşanabiliyor.

Aynı zamanda Kocaeli'de 2000 dönüm alana kurulu Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, otel, pansiyon gibi kapalı alanlar yerine tatilini doğada geçirmek isteyen kamp tutkunlarına doğayla baş başa ve güvenli bir dinlenme imkanı da sunuyor. Ziyaretçilerine doğayla yakınlaşma fırsatı sunulan parkta 73 farklı türde 916 hayvan barınıyor. 28 karavan ve 60 çadır kapasiteli kamp alanı, 8 kilometrelik bisiklet, 18 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişi kapasiteli mesire alanıyla hizmet veriliyor.

5. KAPADOKYA

Pandemi sürecinde dahi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya, keyifli bir ara tatil yaşamak için tercih edilebilecek yerlerden bir tanesi. Özellikle balon turları her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Muhteşem bir doğaya sahip Kapadokya’da keyifli olduğu kadar oldukça dinlendirici ve huzurlu bir tatil yaşamak da mümkün.