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Ara tatil yaklaşıyor! Kasım ara tatilde nereye gidilir? İşte ara tatil için seyahat önerileri

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Öğrenciler tarafından uzun süredir merak edilen ara tatil konusunun netleşmesiyle beraber Kasım ara tatilde nereye gidilir şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Şimdi, çok sayıda aile çocuklarıyla beraber çıkacakları tatil için ara tatilde gidilecek yerler ile ilgili araştırma içerisine girdi. Peki, ara tatilde nereye gidilir? İşte ara tatil için seyahat önerileri

Ara tatil yaklaşıyor! Kasım ara tatilde nereye gidilir? İşte ara tatil için seyahat önerileri

Öğrencilerin uzun süredir yanıt aradığı ara tatil konusunun netlik kazanmasıyla beraber aileler ve öğrenciler tarafından Kasım ara tatilde nereye gidilir konusunda araştırmalar yapılıyor. Pandemi nedeniyle çok uzak yerlere gidemeyen aileler genellikle bulaş riski olmadan gezebilecekleri ve açık havada vakit geçirebilecekleri yerler arayışına girdi. Bu nedenle sık sık ara tatilde nereye gidelim sorusuna yanıt aranıyor. İşte tatile kısa bir süre kala, hızlıca bavul hazırlayıp ister günübirlik ister birkaç gün konaklayacak şekilde ara tatilde gidilecek yerler listesi

Ara tatil bitiş tarihi 2020... 2020 -2021 MEB ara tatil tarihleri! Ara tatilde (16 - 22 Kasım) sokağa çıkma yasağı olur mu?Ara tatil bitiş tarihi 2020... 2020 -2021 MEB ara tatil tarihleri! Ara tatilde (16 - 22 Kasım) sokağa çıkma yasağı olur mu?

ARA TATİLDE NEREYE GİDİLİR?

eskişehir

1. ESKİŞEHİR

Öğrenci şehri olarak tüm ülkeye yayılan şöhretiyle Eskişehir, Venedik’e çok benzetildiği için özellikle yurt dışına çıkmak isteyip de çıkamayanlara harika bir alternatif oluyor. Ortasından geçen Porsuk nehrinin şehre bambaşka bir hava kattığı şehirde, her mevsim ayrı eğlenceli ve ayrı keyifli oluyor. Çocuklar için çok sayıda eğlenceli seçeneğin bulunduğu Sazova Parkı’ndaki Masal Şatosu, müze gemi, Bilim Deney Merkezi, gölet, mini tren ve kafeler keyifli bir tatil yaşamaya yardımcı olacak türden. Tüm günü Sazova Parkı’nda geçirmek mümkün olduğu için Eskişehir’e birkaç gün ayırmak da gerekebiliyor. Çünkü şehirde gezilebilecek Balmumu Müzesi, Odunpazarı Evleri, Haller Gençlik Merkezi ve Porsuk çayının da geçtiği yer olan Adalar gibi çok sayıda nokta bulunuyor.

2. EDİRNE

Ara tatilde neler yapılabilir diye merak edenler için Edirne de oldukça keyifli seçenekler sunabiliyor. Özellikle birkaç gün konaklamalı bir tur düşünenler için Edirne doğru tercihlerden bir tanesi. Tarihi çarşılar, köprüler, tarihi sokaklar ve Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii buradaki mutlaka görülmesi gereken noktalardan. Elbette ailece yenilecek olan ciğeri de denemeyi ihmal etmemek gerekiyor.

3. MAŞUKİYE

Ara tatilde gezilecek yerler arasında bulunan Maşukiye de kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken destinasyonlardan bir tanesi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir mahalle olan Maşukiye, uzun yıllardır kısa süreli seyahatlerde tercih edilen bir yer. Bölgede çocuklarla keyifli vakit geçirilebilecek çok sayıda aktivite de yer alıyor. Özellikle doğa turları, ATV turları ve zıpline unutulmaz bir tatil yaşanmasını sağlıyor. Muhteşem bir melodi oluşturarak akan suyun çevresindeki restoranlarda yemek yemeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Konaklamak isteyenler için bölgede pek çok şirin butik otel bulunuyor.

ormanya

4. ORMANYA

Ara tatilde nereye gidilir diye merak edenler için Ormanya’dan bahsetmemek olmaz. Yine Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya, dünyanın en büyük üçüncü doğal yaşam alanı olarak geçiyor. İçindeki yürüyüş parkurlarında keyifli yürüyüşler yapmak ve hayvanat bahçesinde çocukların ilgisini çekecek pek çok detay ile karşılaşmak mümkün. Özellikle bölgedeki Hobbit evleri her görenin ilgisini fazlasıyla çekiyor. Bölgede konaklamak için de çok fazla alternatif bulunurken yakınlardaki at çiftliklerinde at binme deneyimi de yaşanabiliyor.

ormanya

Aynı zamanda Kocaeli'de 2000 dönüm alana kurulu Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, otel, pansiyon gibi kapalı alanlar yerine tatilini doğada geçirmek isteyen kamp tutkunlarına doğayla baş başa ve güvenli bir dinlenme imkanı da sunuyor. Ziyaretçilerine doğayla yakınlaşma fırsatı sunulan parkta 73 farklı türde 916 hayvan barınıyor. 28 karavan ve 60 çadır kapasiteli kamp alanı, 8 kilometrelik bisiklet, 18 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişi kapasiteli mesire alanıyla hizmet veriliyor.

5. KAPADOKYA

Pandemi sürecinde dahi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya, keyifli bir ara tatil yaşamak için tercih edilebilecek yerlerden bir tanesi. Özellikle balon turları her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Muhteşem bir doğaya sahip Kapadokya’da keyifli olduğu kadar oldukça dinlendirici ve huzurlu bir tatil yaşamak da mümkün.

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