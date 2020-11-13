Ara tatil yaklaşıyor! Kasım ara tatilde nereye gidilir? İşte ara tatil için seyahat önerileri

Öğrencilerin uzun süredir yanıt aradığı ara tatil konusunun netlik kazanmasıyla beraber aileler ve öğrenciler tarafından Kasım ara tatilde nereye gidilir konusunda araştırmalar yapılıyor. Pandemi nedeniyle çok uzak yerlere gidemeyen aileler genellikle bulaş riski olmadan gezebilecekleri ve açık havada vakit geçirebilecekleri yerler arayışına girdi. Bu nedenle sık sık ara tatilde nereye gidelim sorusuna yanıt aranıyor. İşte tatile kısa bir süre kala, hızlıca bavul hazırlayıp ister günübirlik ister birkaç gün konaklayacak şekilde ara tatilde gidilecek yerler listesi Ara tatil bitiş tarihi 2020... 2020 -2021 MEB ara tatil tarihleri! Ara tatilde (16 - 22 Kasım) sokağa çıkma yasağı olur mu? ARA TATİLDE NEREYE GİDİLİR? 1. ESKİŞEHİR Öğrenci şehri olarak tüm ülkeye yayılan şöhretiyle Eskişehir, Venedik’e çok benzetildiği için özellikle yurt dışına çıkmak isteyip de çıkamayanlara harika bir alternatif oluyor. Ortasından geçen Porsuk nehrinin şehre bambaşka bir hava kattığı şehirde, her mevsim ayrı eğlenceli ve ayrı keyifli oluyor. Çocuklar için çok sayıda eğlenceli seçeneğin bulunduğu Sazova Parkı’ndaki Masal Şatosu, müze gemi, Bilim Deney Merkezi, gölet, mini tren ve kafeler keyifli bir tatil yaşamaya yardımcı olacak türden. Tüm günü Sazova Parkı’nda geçirmek mümkün olduğu için Eskişehir’e birkaç gün ayırmak da gerekebiliyor. Çünkü şehirde gezilebilecek Balmumu Müzesi, Odunpazarı Evleri, Haller Gençlik Merkezi ve Porsuk çayının da geçtiği yer olan Adalar gibi çok sayıda nokta bulunuyor.

2. EDİRNE Ara tatilde neler yapılabilir diye merak edenler için Edirne de oldukça keyifli seçenekler sunabiliyor. Özellikle birkaç gün konaklamalı bir tur düşünenler için Edirne doğru tercihlerden bir tanesi. Tarihi çarşılar, köprüler, tarihi sokaklar ve Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii buradaki mutlaka görülmesi gereken noktalardan. Elbette ailece yenilecek olan ciğeri de denemeyi ihmal etmemek gerekiyor. 3. MAŞUKİYE Ara tatilde gezilecek yerler arasında bulunan Maşukiye de kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken destinasyonlardan bir tanesi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir mahalle olan Maşukiye, uzun yıllardır kısa süreli seyahatlerde tercih edilen bir yer. Bölgede çocuklarla keyifli vakit geçirilebilecek çok sayıda aktivite de yer alıyor. Özellikle doğa turları, ATV turları ve zıpline unutulmaz bir tatil yaşanmasını sağlıyor. Muhteşem bir melodi oluşturarak akan suyun çevresindeki restoranlarda yemek yemeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Konaklamak isteyenler için bölgede pek çok şirin butik otel bulunuyor.