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Pankek nasıl yapılır? En pratik ve en kabarık Pankek tarifi ve malzemeleri!

06.02.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltılarda marmelatla veya reçelle tüketebileceğiniz harika bir lezzet olan pankeki peynirle ya da zeytinle tuzlu olarak da tercih edebilirsiniz. Yapımı ve malzemeleri merak edilen pankekin nasıl hazırlanacağını ve püf noktalarını sizler için derledik. Peki pankek nasıl yapılır? İşte en pratik ve en kabarık Pankek tarifi ve malzemeleri!

Pankek nasıl yapılır? En pratik ve en kabarık Pankek tarifi ve malzemeleri!

Pankek ile keyifli bir kahvaltı sofrası hazırlayabilmeniz mümkün. Dilerseniz reçel gibi tatlılarla ya da tuzlu gıdalar tüketebileceğiniz pankek, sofranıza ayrı bir lezzet katmış olacak. Farklı pankek tavalarıyla da çeşitli şekillerde hazırlayabilirsiniz. Pankek için yumurta, un ve süt gibi bazı temel malzemeler gerekiyor. İşte tüm malzemelerle birlikte pankek tarifi ve yapımı...

PANKEK MALZEMELERİ NELER?

1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı şeker
1 su bardağı süt

PANKEK TARİFİ!

Öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp güzelce çırpın. Sonrasında sütü de ilave edip karıştırın. Daha sonra un, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edin.

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Krep hamurunuz pürüzsüz bir kıvama gelene dek çırpın.

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Tavaya oldukça az miktarda yap ekleyip ısıtmalısınız. Sonrasında hamurdan bir kepçe alıp kalın olacak şekilde tavaya yayın. Pankekin her iki tarafını da pişirdikten sonra artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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