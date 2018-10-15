Pankek tarifi: Lezzetli pankek nasıl nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir?

Kahvaltıda tatlı denilince akla ilk gelen yiyeceklerden biridir pankek. Gerek lezzeti gerek pratik bir pankek tarifi ile yapılışının kolay olması, gerekse de yanında pek çok başka şey yenebilmesi nedeniyle dünyanın hemen her yerinde özellikle kahvaltıda yenen çok popüler bir hamur işidir. Peki pankek nasıl yapılır?
Hemen her zaman evde bulunabilecek malzemelerden pankek hazırlayabilir, evde kahvaltılık olarak ne varsa onlarla servis edebilirsiniz. Aşağıdaki pratik pankek tarifi ile sadece 15-20 dakikada 3-5 kişi için 20 tane kadar pankek yapabilirsiniz.
3-5 kişilik bu pankek tarifinde kullanılacak malzemeler ve bu malzemelerin miktarı şunlardır:
Pankek hamuru yani pankek harcının yapılışında ilk iş derin bir kaba 2 yumurta kırın ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Şeker eriyinceye kadar yumurtaları varsa bir çırpma teli ile çırpın.
Şeker eridikten sonra 1 paket kabartma tozunu, 1,5 su bardağı unu ve şekerli vanili ya da vanilyayı elekten geçirerek kaba dökün. Son olarak 1 su bardağı kadar süt ilave edip yeniden malzemeleri çırpın. Kek harcından biraz daha yoğun bir kıvam alıncaya kadar çırpmanız gerekiyor.
Pankek hamurumuz hazır olduğuna göre pişirmeye geçebiliriz. Bunun için varsa bir pankek tavası kullanılması daha iyi olacaktır. Yoksa da çapı çok büyük ve fazla kalın olmayan bir tava ile de yapabilirsiniz.
Önce tavaya bir miktar sıvı yağ dökün ve tavanın altını açın. Daha lezzetli olur düşüncesiyle tereyağı kullanmayın. Tereyağı oldukça hızlı yanan bir yağ olduğu için pankek hamurunun dışı yanar ama içi çiğ kalabilir.
Küçük bir kepçe ile pankek harcından alıp yavaşça tavaya ortadan dökün. Harcı acele etmeden tek hamlede yani kesintisiz bir şekilde tavaya dökerseniz pankek kendiliğinden yuvarlak bir şekil alacaktır.
Pankek hamurunun alt tarafı pişince spatula ile kaldırın ve ters çevirip öbür tarafını da pişirin. Fazla tutmamaya dikkat edin yoksa pankekin dış tarafında fazlaca siyah yanık lekesi oluşur. Açık kahverengi lekeler olacak kadar pişmesi yeterlidir. Pankek hamuru bitene kadar bu işlemi tekrar edin.
PANKEK SERVİSİ
Tabii pankeki servis etmek için pek çok seçeneğinizin bulunuyor.
Pankekleri 3’erli veya 4’erli gruplar halinde üst üste dizip pudra şekeri serperek ikram edebilirsiniz.
Üzerine bir şey dökmeden yanında peynir, reçel, fındık ezmesi, çikoltalı fındık ezmesi, fıstık ezmesi, acuka, bal, tereyağı, kaymak, tahin pekmez gibi pek çok şeyle servis edebilirsiniz. İsteyen istediği şeyle pankekini yiyebilir.
Özellikle ABD ve Kanada’da popüler olduğu üzere pankek kulenize akçaağaç şurubu dökebilirsiniz. Türk işi olsun derseniz pekmez gayet güzel bir pankek sosu olur. Bunun yanında pankeklerin üzerine bal veya reçel de dökebilirsiniz.
Pankek balla ve çeşitli meyvelerle de çok lezzetli olmaktadır. Üzerine bal döktüğümüz pankekleri yanında muz, çilek gibi meyvelerle de servis edebilirsiniz.
Pankek gibi popüler bir yiyeceğin farklı çeşitlerinin olmaması düşünülemez ki dünyanın farklı yerlerinde farklı pankek tarifleri uygulanmaktadır. Örneğin Kore’de sebzeli ve çıtır pankekler yapılıyor. Önce tavada since doğranmış sebzeleri kızartıyorsunuz ardından pankek hamurunu döküp dağınık olarak pişiriyorsunuz.
Japonya’da ve Almanya’da ise pankekler farklı kalıplar kullanılarak servis ediliyor. Japonya’da derin ve dar kaplara dökülen pankek hamuru minik bir pasta gibi çıkıyor. Üzerine meyve konup tatlı bir sosla servis ediliyor.
Hollanda da ise küçük muffin kalıpları gibi kalıplara pankek hamuru döükülüyor ve pankek ufak diskler şeklinde servis ediliyor.
Almanlar ise pankek hamurunu parça parça döküp birden fazla yapmak yerine derin bir tavaya bir seferde döküp, bizim yanında servis ettiğimiz malzemeleri ise içine koyup öyle pişiriyorlar. Tabii bu şekilde görünüm olarak klasik bir pankekten çok tarta benziyor.
İsviçrelilerde normal pankek hamuru ile yaptıkları pankekleri krep tarzında içini malzemelerle doldurup öyle servis ediyorlar.
Arap coğrafyasında pankek hamurunda lezzetli bohçalar yapılıyor ve bol şerbet ile servis ediliyor.
Bunların dışında daha pek çok farklı pankek tarifleri de bulunuyor. Klasik pankekte ustalaştıktan sonra nohutlu pankek, tarçınlı hindistancevizli pankek, unsuz şekeriz pankek, kepekli pankek, çikolatalı pankek, yoğurlu pankek, ıspanaklı pankek gibi tatlı tuzlu farklı pankek tariflerini deneyebilirsiniz.
PANKEKİN TARİHİ
Pan yani tava kekinin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Pankek ile ilgili en eski referans 5. yy Antik Yunan’da yaşamış Cratinus ve Magnmes adlı iki şairin çalışmalarında geçmektedir. Günümüzde modern pankeklere göre oldukça farklıydılar. Günümüzde kullandığımız “Pancake” kelimesi ise 15 yüzyılda ortaya çıkmıştır. Pankek ve benzeri tatlılar Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanında yer almaktadır.
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