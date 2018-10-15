Pankek tarifi: Lezzetli pankek nasıl nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir?

Kahvaltıda tatlı denilince akla ilk gelen yiyeceklerden biridir pankek. Gerek lezzeti gerek pratik bir pankek tarifi ile yapılışının kolay olması, gerekse de yanında pek çok başka şey yenebilmesi nedeniyle dünyanın hemen her yerinde özellikle kahvaltıda yenen çok popüler bir hamur işidir. Peki pankek nasıl yapılır?

Hemen her zaman evde bulunabilecek malzemelerden pankek hazırlayabilir, evde kahvaltılık olarak ne varsa onlarla servis edebilirsiniz. Aşağıdaki pratik pankek tarifi ile sadece 15-20 dakikada 3-5 kişi için 20 tane kadar pankek yapabilirsiniz.

PANKEK MALZEMELERİ

3-5 kişilik bu pankek tarifinde kullanılacak malzemeler ve bu malzemelerin miktarı şunlardır:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı kadar toz şeker

1 su bardağı kadar süt

1,5 su bardağı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya ya da şekerli vanilin

Bir miktar sıvı yağ

PANKEK YAPILIŞI

Pankek hamuru yani pankek harcının yapılışında ilk iş derin bir kaba 2 yumurta kırın ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Şeker eriyinceye kadar yumurtaları varsa bir çırpma teli ile çırpın.

Şeker eridikten sonra 1 paket kabartma tozunu, 1,5 su bardağı unu ve şekerli vanili ya da vanilyayı elekten geçirerek kaba dökün. Son olarak 1 su bardağı kadar süt ilave edip yeniden malzemeleri çırpın. Kek harcından biraz daha yoğun bir kıvam alıncaya kadar çırpmanız gerekiyor.