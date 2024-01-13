Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! '49 kiloya düştüm'

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Uzun bir tedavi süreci sonrası 21 Ekim'de kanser aşısı olmak için Küba'ya giden Tanyeli, orada 10 gün kalmıştı.

Küba dönüşü, sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, "Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim" demişti. Tedavisine Türkiye'de devam eden Tanyeli Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına konuk oldu.

Yaşadığı zor günleri ve tedavi süreci hakkında açıklamalar yapan ünlü isim, yanında olan herkes teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tanyeli, "Tedavi için Küba'ya gittim ama oradaki aşı bana olmadı. Akrep zehri almaya başladım ama o da bir süre sonra alerji yapmaya başladı. Ömrü hayatıma düşmediğim 49 kiloya düştüm. Hiçbir şey yiyemez hale geldim. Radyoterapi yaptırdık eğer küçüldüyse önümüzdeki hafta beni çok büyük bir ameliyat bekliyor. Pankreastaki tümörün yayılıp yayılmadığını öğreneceğiz. Küçülüp beni ameliyata alırlarsa bu hastalıktan kurtuluyorum. Bu Allah'tan gelen davetsiz bir misafir o yüzden de sonuna kadar tevekkülüm var. Can pazarındayım, negatif şeyleri dile getirmiyorum" dedi.







