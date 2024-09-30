Pankreas kanseriyle savaşıyor! Tanyeli hastane odasından paylaştı! 'İyi hissediyorum'

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, tesadüfen pankreas kanseri olduğu öğrenmişti.

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli uzun zamandır kanser tedavisi görüyor. Ünlü isim son olarak hastane odasından bir karesini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

SON DURUMUNU ANLATTI

Tanyeli; ''Bugün kendimi daha iyi hissediyorum, ağrılardan ağlamadan uyandım çok şükür, insan ağlamaktan korkar mı? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım..

Bugün duygularım derin kendimi çok iyi hissediyorum, güzel günler çok yakında, iyi haberler, çok iyi, iyileşiyorum, iyiye gidiyor durum, Allahın izniyle.'' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Tanyeli'nin paylaşımına sosyal medyada; 'Allah'ın izni ile daha iyi olacaksın', 'Maşallah', 'Derdi veren Rabbim şifasını da versin canım' gibi yorumlar yapıldı.