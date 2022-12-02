Pantene Altın Kelebek ne zaman, hangi gün? 48. Pantene Altın Kelebek ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda?

Altın Kelebek Ödülleri 47 yıldır sanat ve televizyon dünyasını ödüllendiriyor. Sanat ve televizyon dünyasının en iyilerinin buluşacağı ödül töreni, Pantene ve BlindLook iş birliği sayesinde görme engelliler için Türkiye’nin sesli betimlemeli ilk kırmızı halısına ev sahipliği yapacak. Altın Kelebek bu yıl Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumu ile gerçekleşecek. İşte 48. Pantene Altın Kelebek ödül törenine dair tüm detaylar...

PANTENE ALTIN KELEBEK NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Pantene Altın Kelebek ödül töreni Cem Davran ve Çağla Şikel'in muhteşem sunumu ile 4 Aralık Pazar günü 19.45'te canlı yayınla Kanal D'de ve Teve2'de ekrana gelecek.

PANTENE ALTIN KELEBEK’TEN BİR İLK

Görme engelli bireyler, törene şıklıklarıyla damga vuran ünlü isimleri BlindLook sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak sesli betimlemelerle takip edebilecek.



