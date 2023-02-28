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Palyaço nasıl yazılır, palyaço yazımı nasıl olmalıdır? Palyaço mu palyanço mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.02.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi pek çok açıdan önemlidir. Türkçede ödünçlenmiş olan sözcüklerden birleşik kelimelere uzanan pek çok sözcük mevcuttur. Palyaço da kökeni İtalyanca olan bir sözcüktür. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazılışının nasıl olduğu konusunda TDK sözlüğüne ve yazım kılavuzuna başvurulmalıdır. Bu sayede palyaçonun nasıl yazıldığı doğru olarak öğrenilebilir ve yazım kuralları ihlal edilmemiş olur. Palyaço yazımı nasıl olmalıdır?

Palyaço nasıl yazılır, palyaço yazımı nasıl olmalıdır? Palyaço mu palyanço mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe oldukça zengin bir dilken pek çok farklı dilden olan sözcüğün ödünçlenmiş hâlini de içerir. Bu sözcüklerden biri de palyaço olarak belirtilebilir. İtalyanca kökenli bir sözcük olduğu bilinen palyaço, "pagliaccio" kelimesinin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazılışının palyaço mu palyanço mu olduğu sıklıkla araştırılır. Bununla beraber söz edilen sözcüğün kimi kişiler tarafından palyoço şeklinde yazıldığı da bilinir. Ancak palyaço sözcüğünün doğru yazılışının öğrenilmesi amacıyla mutlaka TDK'ye başvurulmalıdır.

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Palyaço nasıl yazılır?

Türk dilinde pek çok birleşik ve çeviri sözcük olduğu gibi ödünçleme kelimeler de yer alır. Bu nedenle bazı ödünçleme sözcüklerin nasıl yazıldığı unutulabilir. Söz konusu sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi amacıyla ise mutlaka TDK çevrim içi sözlüğü ile yazım kuralları kılavuzuna başvurulması gerekir. Palyaço yazımı da TDK kapsamında ele alınmalıdır ve bu sözcüğün yazım kurallarına uyularak yazılması kolaydır. Sayısız kişinin araştırdığı "Palyaço mu palyanço mu?" sorusunun yanıtı ise aşağıdaki gibidir:

  • Palyaço

Yukarıda da belirtildiği üzere palyaço TDK kapsamında "n" sesi olmadan yazıldığı belirtilen bir sözcüktür. Bu sözcüğün yanlış yazımları arasında ise "palyanço" ve "palyoço" yer alır. Ancak sıklıkla yapılan bu yazım yanlışlarının önüne geçilmesi için palyaço doğru yazılışı ezberlenmelidir. Bu doğrultuda palyaço sözcüğünün anlamı ile bu sözcüğün kullanıldığı örnek cümlelere göz atılmasında fayda vardır.

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Palyaço doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

İtalyanca bir sözcük olan "pagliaccio", Türkçeye palyaço şeklinde ödünçlenmiştir. Bu sözcük günlük yaşamda özellikle çocuklar arasında yaygın olarak bilinir. Palyaçonun TDK tarafından da belirtilen tanımı "Kendini seyreden kişileri eğlendiren ve güldüren, yüzü aşırı ve komik bir şekilde boyalı olan, acayip kılıklı oyuncu" şeklindedir. Palyaço bir isim görevinde kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük günlük yaşamda sıklıkla kullanıldığı gibi kimi edebî eserlerde de rastlanabilen kelimelerdendir. Partilerde ya da filmlerde de sıklıkla rastlanan ilginç ve renkli kostümlü kişiyi ifade eden palyaço sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

  • Ayşe'nin doğum gününde karşılaştığımız palyaço bizlerle birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı.
  • Koulrofobi olarak bilinen psikolojik rahatsızlığa sahip olan kişilerin palyaçolardan korktuğu söylenebilir.
  • İzlediğim bir korku filminde yer alan palyaço karakteri, günlük yaşamda palyaçolardan korkmama sebep oldu.
  • Önümüzdeki hafta sergilenecek olan tiyatro oyununda palyaço karakterini oynayacağım.
  • Neredeyse her bir çocuk palyaço kostümü giyerek 23 Nisan'da yapılan eğlenceli gösteriye katıldı.
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