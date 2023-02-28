Palyaço nasıl yazılır, palyaço yazımı nasıl olmalıdır? Palyaço mu palyanço mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe oldukça zengin bir dilken pek çok farklı dilden olan sözcüğün ödünçlenmiş hâlini de içerir. Bu sözcüklerden biri de palyaço olarak belirtilebilir. İtalyanca kökenli bir sözcük olduğu bilinen palyaço, "pagliaccio" kelimesinin Türkçeye uyarlanmış hâlidir. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazılışının palyaço mu palyanço mu olduğu sıklıkla araştırılır. Bununla beraber söz edilen sözcüğün kimi kişiler tarafından palyoço şeklinde yazıldığı da bilinir. Ancak palyaço sözcüğünün doğru yazılışının öğrenilmesi amacıyla mutlaka TDK'ye başvurulmalıdır.

Palyaço nasıl yazılır?

Türk dilinde pek çok birleşik ve çeviri sözcük olduğu gibi ödünçleme kelimeler de yer alır. Bu nedenle bazı ödünçleme sözcüklerin nasıl yazıldığı unutulabilir. Söz konusu sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi amacıyla ise mutlaka TDK çevrim içi sözlüğü ile yazım kuralları kılavuzuna başvurulması gerekir. Palyaço yazımı da TDK kapsamında ele alınmalıdır ve bu sözcüğün yazım kurallarına uyularak yazılması kolaydır. Sayısız kişinin araştırdığı "Palyaço mu palyanço mu?" sorusunun yanıtı ise aşağıdaki gibidir:

Palyaço

Yukarıda da belirtildiği üzere palyaço TDK kapsamında "n" sesi olmadan yazıldığı belirtilen bir sözcüktür. Bu sözcüğün yanlış yazımları arasında ise "palyanço" ve "palyoço" yer alır. Ancak sıklıkla yapılan bu yazım yanlışlarının önüne geçilmesi için palyaço doğru yazılışı ezberlenmelidir. Bu doğrultuda palyaço sözcüğünün anlamı ile bu sözcüğün kullanıldığı örnek cümlelere göz atılmasında fayda vardır.

Palyaço doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

İtalyanca bir sözcük olan "pagliaccio", Türkçeye palyaço şeklinde ödünçlenmiştir. Bu sözcük günlük yaşamda özellikle çocuklar arasında yaygın olarak bilinir. Palyaçonun TDK tarafından da belirtilen tanımı "Kendini seyreden kişileri eğlendiren ve güldüren, yüzü aşırı ve komik bir şekilde boyalı olan, acayip kılıklı oyuncu" şeklindedir. Palyaço bir isim görevinde kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük günlük yaşamda sıklıkla kullanıldığı gibi kimi edebî eserlerde de rastlanabilen kelimelerdendir. Partilerde ya da filmlerde de sıklıkla rastlanan ilginç ve renkli kostümlü kişiyi ifade eden palyaço sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir: