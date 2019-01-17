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İnanılmaz! Pantolonundan tam 24 tane çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Çin'den Tayvan'a gelen 60 yaşındaki bir kadının pantolonunda sakladıkları şoke etti! Kadının pantolonundan 24 adet çöl faresi çıktı. Fareler, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

İnanılmaz! Pantolonundan tam 24 tane çıktı!

Çin'den Tayvan'ın Kinmen Adası'na gelen bir kadının pantolonunun içine sakladığı 24 adet çöl faresi gümrük kontrolü sırasında bulundu.

Tayvanlı sahil güvenlik ekipleri, sıra dışı şekilde hareket eden bir kadının üzerini aramak istedi.

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Oldukça tuhaf yürüyen kadına sahil güvenlik ekipleri bazı sorular sordu ve ardından üzerinde arama yaptı.

Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kadının üzerinde, pantolonunun içerisine tek tek bağlayarak yerleştirdiği 24 adet çöl faresi tespit edildi.

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Çöl farelerini akrabalarına ve yakın çevresine vermek için satın aldığını söyleyen kadın kaçakçılık çetesi için çalıştığı düşünülüyor.

Hastalık taşıyor olabilecekleri şüphesiyle veterinerler tarafından çöl farelerinin yaşamlarına uyutularak son verildi.

60 yaşındaki kadın, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü kapsamında ceza aldı.

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pantolon çöl faresi çin Tayvan

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