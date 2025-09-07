Mynet Trend

Papa 14. Leo milenyum kuşağının ilk azizini ilan etti

Papa Leo tarafından Katolik Kilisesi’nin ilk milenyum azizi Carlo Acutis ilan edildi. Acutis, 2006 yılında henüz 15 yaşındayken, kanser yüzünden yaşama veda etmişti.

Papa 14. Leo, bugün Vatikan'da çok sayıda ülkeden on binlerce katılımcının katıldığı bir tören ile iki ismi aziz ilan etti.

Papa 14. Leo, yardıma muhtaçlara yardım eden ve 1920'lerde çocuk felci nedeniyle yaşamını yitiren Pier Giorgio Frassati'yi ve 2006 yılında henüz 15 yaşındayken, kanser yüzünden yaşama veda eden Carlo Acutis'i aziz ilan etti.

RAHİBE TERESA'YLA AYNI MERTEBEDE

İlk "milenyum kuşağı azizi" olarak tarihe geçen Acutis, bilgisayarda kod yazmayı öğrenmiş ve kurduğu internet sitesi ile inancını uluslararası kamuoyuna duyurmuştu. Acutis böylelikle Rahibe Teresa ve Assisili Francis ile aynı mertebeye erişmiş oldu.

