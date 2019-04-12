Papa ayaklarına kapanıp, öptü!

Papa’nın bu ‘beklenmedik’ hareketi, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve heyette bulunan muhalefet liderlerin Vatikan'ı ziyaretinde yaşandı. Papa, yapılan görüşmede yere eğilerek Güney Sudanlı yetkililerin tek tek ayağını öptü.

Güney Sudanlı yetkililerin ‘afalladığı’ görülürken, Papa’nın da eğilirken zorluk çektiği ve yardımcılarından destek aldığı dikkat çekti.

Papa, Güney Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

SUDAN'DAKİ DARBEYİ HATIRLATTI, DUAYA DAVET ETTİ

Papa Francis, "Siz kardeşlerimin barış içinde kalmasını istiyorum. Tüm kalbimle söylüyorum; artık ileriye gitmeliyiz. Evet ortada çok büyük sorunlar var ancak bizi alt edemeyecekler. Sorunlarınızı çözün” ifadelerini kullandı.

Komşu ülke Sudan'da yaşanan askeri darbeyi de hatırlatan Papa, barışın korunması ve yapılan ateşkes antlaşmasının devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Papa ayrıca barışa katkı sağlaması amacıyla Güney Sudanlı yetkilileri Vatikan'da kalarak 24 saat süreyle dua etmeye davet etti.