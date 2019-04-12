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Papa ayaklarına kapanıp, öptü!

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öperek ülkelerinde barışın devam etmesini diledi.

Papa’nın bu ‘beklenmedik’ hareketi, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve heyette bulunan muhalefet liderlerin Vatikan'ı ziyaretinde yaşandı. Papa, yapılan görüşmede yere eğilerek Güney Sudanlı yetkililerin tek tek ayağını öptü.

Güney Sudanlı yetkililerin ‘afalladığı’ görülürken, Papa’nın da eğilirken zorluk çektiği ve yardımcılarından destek aldığı dikkat çekti.

Papa, Güney Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

SUDAN'DAKİ DARBEYİ HATIRLATTI, DUAYA DAVET ETTİ

Papa Francis, "Siz kardeşlerimin barış içinde kalmasını istiyorum. Tüm kalbimle söylüyorum; artık ileriye gitmeliyiz. Evet ortada çok büyük sorunlar var ancak bizi alt edemeyecekler. Sorunlarınızı çözün” ifadelerini kullandı.

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Komşu ülke Sudan'da yaşanan askeri darbeyi de hatırlatan Papa, barışın korunması ve yapılan ateşkes antlaşmasının devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Papa ayrıca barışa katkı sağlaması amacıyla Güney Sudanlı yetkilileri Vatikan'da kalarak 24 saat süreyle dua etmeye davet etti.

AFRİKA'NIN EN GENÇ ÜLKESİ

Sudan’dan 2011 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Afrika’nın en genç ülkesi Güney Sudan, 2013 yılından beri etnik gruplar arasında on binlerce kişinin ölümüne neden olan iç savaşla boğuşuyordu.

Güney Sudanlı yetkililer Haziran 2018'de komşu Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya gelerek yaklaşık beş yıl süren iç savaşın bitmesi için ateşkes antlaşması imzalamıştı.

Ülkede daha önce de zaman zaman barış sağlanmış ancak kalıcı olamamıştı. Papa’nın kabul ettiği heyetteki isimler de savaş halindeki taraflardan kabul ediliyordu.


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Sudan papa ayak öpmek vatikan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
saygılar, ders alınacak bir büyüklük. batınında güzel insani değerleri alkışlanmayı hak ediyor. önce barış huzur refah, sonra koltuk sevdası.
ne pis bir adet
koca papa bile şow peşinde
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