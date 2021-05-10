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  4. Papağana işkence videosuyla tepki çekmişti! MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu

Papağana işkence videosuyla tepki çekmişti! MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu

10.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntülerle bir dönem gündeme gelen MasterChef Murat Özdemir uzun süredir gündemde görünmüyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Murat Özdemir'in yeni imajı olay oldu.

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı.

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Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.

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Olay ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, tv8'in sahibi ve MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı, Özdemir için "İnsan müsveddesi" demişti.

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Uzun süredir gözlerden uzak duran Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık yemek videoları paylaşan Özdemir'in yeni imajı dikkat çekti.

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Saçlarını uzatıp, salak ve bıyık bırakan Özdemir'i görenler tanımakta zorlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu müptezelleri nasıl gündemde tutuyorlar arkadaş. buna dışarıda değil selam vermek dönüp yüzüne bakmam
şahtı şahbaz oldu
senin imajını yesinler

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