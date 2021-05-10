Papağana işkence videosuyla tepki çekmişti! MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.



Olay ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, tv8'in sahibi ve MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı, Özdemir için "İnsan müsveddesi" demişti.

Uzun süredir gözlerden uzak duran Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık yemek videoları paylaşan Özdemir'in yeni imajı dikkat çekti.

Saçlarını uzatıp, salak ve bıyık bırakan Özdemir'i görenler tanımakta zorlandı.





