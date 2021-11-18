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Papanaşi nasıl yapılır? İşte papanaşi tarifi ve malzemeleri

18.11.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romen mutfağına ait geleneksel bir tatlı olan papanaşi kızartılarak veya haşlanarak hazırlanan meyveli bir tatlıdır. Romanya'nın meşhur tatlısını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Papanaşi hazırlarken kullandığınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yumurta sarısını ve beyazını ayrı ayrı ekleyin. Önce beyazını çırparsanız çörekler daha hafif olur. İşte papanaşi tarifi ve malzemeleri...

Papanaşi nasıl yapılır? İşte papanaşi tarifi ve malzemeleri

Papanaşi ekşi krema ve reçelle servis edilir. Papanaşi yapmak için hamurları hazırlarken ilk olarak küçük topları kızartın. Hamurları, fazla yağı alması için kağıt havlu serdiğiniz tabağa alın. Çörekleri hazırlarken, hamurun ortasına delik açmak için ellerinizle hamura şekil verin. Hamuru rulo şeklinde yuvarlayın. Uçlarını birleştirin. Ortasında delik olması için hamuru ellerinizle düzeltin.İşte papanaşi tarifi ve malzemeleri...

PAPANAŞİ MALZEMELERİ

  • 2 yumurta
  • 2 su bardağı zeytinyağı
  • 1/2 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 500 gr çökelek peyniri
  • 1/2 yemek kaşığı vanilya özü
  • 1 yemek kaşığı kabuk rende limon
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı vişne reçeli
  • 200 gr ekşi krema
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri

PAPANASİ NASIL YAPILIR?

Süzme peynirdeki fazla suyu boşaltın. Sonrasında süzme peyniri bir kaseye koyun, peyniri ufalayın. Farklı bir kapta yumurtaları ve şekeri el blenderı ile şeker iyice eriyene dek karıştırın. Limon rendesi, vanilya özü ve peyniri, şekerli karışıma ekleyin. Malzemeleri karıştırın.

Un ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın. Sonrasında ıslak malzemelerin olduğu karışıma ekleyin. Hamur pürüzsüz kıvam alama dek malzemeleri spatula ile karıştırın. Hamuru yoğurun, top haline getirin. Sonrasında 15-20 dakika dinlendirin. Hamuru dinlendirdikten sonra, tezgaha un serpin ve hamuru tezgaha koyun. Hamuru 9 eşit parçaya ayırın. 8 parça hamurun hepsine simit şekli verin. Geriye kalan bir parça hamur ile 8 tane küçük top hamur hazırlayın. Ortası delik hamurları 6 cm kalınlıkta, küçük top hamurları 3 cm kalınlıkta hazırlayın.

Bir tavaya yağı koyun ve kısık-orta ateşte yağı ısıtın. Yağ ısındığında, donut ve top şeklindeki hamurları arkalı önlü 3-4 dakika orta ateşte kızartın. Hamurlar altın sarısı rengine dönüştüğünde tavadan alın ve bir servis tabağına koyun. Diğer hamurları da kızartın. Ekşi krema ve reçel ile servis edin. Afiyet olsun...


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