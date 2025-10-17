Mynet Trend

Papaz, yarı çıplak bir kadınla basıldı! Savunması bakın ne oldu

Brezilyalı bir rahip, cemaat üyelerinden birinin nişanlısıyla yarı çıplak yakalandı. Din adamı, kadının sadece duş aldığını iddia etti. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen video ise ülkede infial yarattı.

Papaz, yarı çıplak bir kadınla basıldı! Savunması bakın ne oldu

Brezilya'nın Nova Maringa kasabasında skandal bir olay yaşandı. Luciano Braga Simplicio isimli papazın evinde çekilen görüntüler infial yarattı.

Papaz, yarı çıplak bir kadınla basıldı! Savunması bakın ne oldu 1

Görüntülerde eve bir hışımla giren öfkeli bir erkek grubu rahip ile başka birinin nişanlısıyla yarı çıplak vaziyette yakalıyor. Paylaşım rekoru kıran videoda rahibin üstünün çıplak olduğu görülürken taraflar arasında arbede yaşanıyor.

Papaz, yarı çıplak bir kadınla basıldı! Savunması bakın ne oldu 2

"SADECE DUŞA GİRDİ"

21 yaşındaki genç kadın ise lavabonun altında saklanıyor. Üzerinde sadece bir tişört ve şort olan kadın yakalandıktan sonra ağlıyor. İkili daha sonra ilişki yaşadıklarını reddetti. Bir ilişki yaşaması yasak olan Rahip Simplicio, "Genç kadın kilisede bütün gün çalıştığı için duşa girme ihtiyacı hissetti" dedi.

Papaz, yarı çıplak bir kadınla basıldı! Savunması bakın ne oldu 3

Brezilyalı genç kadın ise videonun kendi izni olmadan yayınlandığını açıklayarak suç duyurusunda bulundu.

