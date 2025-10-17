Papaz, yarı çıplak bir kadınla basıldı! Savunması bakın ne oldu

Brezilya'nın Nova Maringa kasabasında skandal bir olay yaşandı. Luciano Braga Simplicio isimli papazın evinde çekilen görüntüler infial yarattı.

Görüntülerde eve bir hışımla giren öfkeli bir erkek grubu rahip ile başka birinin nişanlısıyla yarı çıplak vaziyette yakalıyor. Paylaşım rekoru kıran videoda rahibin üstünün çıplak olduğu görülürken taraflar arasında arbede yaşanıyor.

"SADECE DUŞA GİRDİ"

21 yaşındaki genç kadın ise lavabonun altında saklanıyor. Üzerinde sadece bir tişört ve şort olan kadın yakalandıktan sonra ağlıyor. İkili daha sonra ilişki yaşadıklarını reddetti. Bir ilişki yaşaması yasak olan Rahip Simplicio, "Genç kadın kilisede bütün gün çalıştığı için duşa girme ihtiyacı hissetti" dedi.

Brezilyalı genç kadın ise videonun kendi izni olmadan yayınlandığını açıklayarak suç duyurusunda bulundu.