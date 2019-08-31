Paraguaylı eski milli futbolcu Jonathan Fabbro, tecavüz suçundan 14 yıl hapis cezası aldı

Bir dönem Arjantin'in en büyük takımları olan Boca Juniors ve River Plate'te de forma giyen Jonathan Fabbro, küçük bir kıza tecavüz suçundan Mayıs ayında tutuklanmıştı.

Başkent Buenos Aires'te yargılanması süren Fabbro, mahkemede masum olduğunu

"Küstah gibi algılanmak istemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü üzerimde test yapabilirler. Şu anda mahkemede bulunan kadınlardan utanıyorum fakat cinsel organım normal değil, normalden biraz daha büyük" sözleriyle kendisini savunup 'Penis boyunun iddiaların gerçek olmadığını ispat ettiğini' söyleyerek çok ciddi tepki çekmişti.

Fabbro ayrıca savunması sırasında manken kız arkadaşı Larissa Riquelme'nin de cinsel ilişkiye girdikleri sırada acı çektiğini söyledi. 14 yıl hapse mahkum edilen eski futbolcunun avukatı, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Suçun işlendiği dönemde 6 yaşında olan mağdur kızın annesi ise hükmün açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Adalet yerini buldu. Mutlu değilim, sadece huzurlu ve kederliyim” dedi.

