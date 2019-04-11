Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

Alsancak semti Sevgi Yolu yakınlarında faaliyet gösteren bir restoranda çalışan 2 garson ve bir aşçı dükkandaki malzemeleri satışa çıkardı. Yurt dışında yaşayan İsa K.'nın sahibi olduğu ve küçük hisseli bir ortağı bulunan restoranda çalışanlar masa, sandalye, mutfak eşyaları ve dolapları bir spotçuya sattı. Çalışanlar ayrıca yiyeceklerle içeceklerin bir kısmını da sattı.
Böylelikle, alacakları olduğunu söyledikleri 9 bin TL'nin 7 bin TL'sini karşılayan çalışanlar, daha sonra işten ayrıldı. Olayla ilgili henüz bir suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenildi.
(DHA)
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