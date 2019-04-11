Mynet Trend

Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 11.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesindeki bir restoranda çalışan 3 kişi, aylık ücretlerini alamadıkları iddiasıyla dükkandaki malzemeleri ikinci el eşyacıya sattı. Masa, sandalye ve çeşitli mutfak malzemelerinin yanı sıra yiyecek ve içecekleri de satan çalışanlar, 9 bin TL'lik alacaklarının 7 bin TL'sini karşıladı.

Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

Alsancak semti Sevgi Yolu yakınlarında faaliyet gösteren bir restoranda çalışan 2 garson ve bir aşçı dükkandaki malzemeleri satışa çıkardı. Yurt dışında yaşayan İsa K.'nın sahibi olduğu ve küçük hisseli bir ortağı bulunan restoranda çalışanlar masa, sandalye, mutfak eşyaları ve dolapları bir spotçuya sattı. Çalışanlar ayrıca yiyeceklerle içeceklerin bir kısmını da sattı.

Böylelikle, alacakları olduğunu söyledikleri 9 bin TL'nin 7 bin TL'sini karşılayan çalışanlar, daha sonra işten ayrıldı. Olayla ilgili henüz bir suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenildi.

paralarini-alamayinca-restorandaki-malzemeleri-sattilar_1645_dhaphoto1

paralarini-alamayinca-restorandaki-malzemeleri-sattilar_1645_dhaphoto5

(DHA)

PARTNEREski eşi 1 Milyon TL borç taktı! Eski eşi 1 Milyon TL borç taktı!
Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!
Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi! Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir restoran

En Çok Okunan Trend Haberler

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi! Ailesi onu böyle yakaladı

Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi!

Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!

Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!

Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Uludağ'da, 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da, 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.