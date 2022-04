Paramount Plus'tan 'The Turkish Detective' dizisi geliyor: Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen başrollerde

Dijital yayın platformu Paramount Plus, "The Turkish Detective" dizisi hazırladığını duyurdu. DBarbara Nadel’ın 'The Cetin Ikmen Crime Novels' isimli kitap serisinden uyarlanacak olan dizi, 8 bölüm olarak Paramount+'da seyirciyle buluşacak. The Turkish Detective"in başrolünde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai yer alacak.

Ünlü haber sitesi Deadline'da yayınlanan proje, Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında hayata geçirilecek. Çekimlerin ise bu ay İstanbul'da başlanacağı söyleniyor.

Ben Schiffer'ın senaryosunu üstleneceği The Turkish Detective dizisinin yönetmen koltuğunda, Ejderha Dövmeli Kız filminin İsveç versiyonunu yöneten Niels Arden Oplev oturacak.

HALUK BİLGİNER, MÜFETTİŞ ROLÜNDE!

Dizide Haluk Bilginer, Dedektif Çetin İkmen karakterini, Yasemin Allen ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu karakterini canlandıracak.

Paramount+ içerik yöneticilerinden Nicole Clemens ''The Turkish Detective, dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinide geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi'' ifadelerini kullandı.

Dizinin 2023 yılında seyirciyle buluşması bekleniyor.