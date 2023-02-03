Parantez eş anlamlısı nedir? Parantez kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Parantez sözcüğü dil bilgisi konu anlatımlarından biri olan noktalama işaretlerinin içerisinde geçer. Bu sözcük günlük konuşma dilinde de sıklıkla mecaz anlamda kullanılır. Ayrıca bu kelime anlamdaş karşılığı bulunan sözcükler arasında yer alır. Parantezin eş anlamlısı olan sözcük, cümle içerisinde asıl kelimenin yerine rahatlıkla kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlar şu şekildedir:

(İsim) Ayraç

(Mecaz) Konunun dışında kalan söz ve yazı

Ayrıca parantez sözcüğünün içerisinde geçtiği “köşeli parantez” gibi birleşik kelimeler ve “parantez kapatmak" ve "parantez açmak” gibi deyimler de bulunur.

Parantez kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Parantez sözcüğünü günlük konuşma dilinde kullandığımız gibi noktalama işareti olarak yazılı metinlerde de çok sık tercih etmekteyiz. Dil bilgisinde önemli bir yere sahip olan parantez işaretinin kullanımı mutlaka doğru bilmeniz gerekir. Parantez eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Bu bağlamda parantezin eş anlamlısı olan sözcük:

Ayraç

“Ayraç” sözcüğü “parantez” kelimesi ile aynı manaya geldiği için dilimizde çok sık kullanılır. Her iki kelime de cümle içerisinde birbirlerinin yerini doldurabilir. Özellikle film senaryolarında ya da tiyatro metinlerinde parantez işaretine çok sık yer verilir. Ayrıca özel birini vurgularken veya cümle içerisinde anlamdaş sözcükleri belirtirken yine parantez işaretinden faydalanırız.

Parantez eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılışları ve okunuşları birbirinden tamamen farklı, manaları benzer olan sözcükler eş anlamlı (anlamdaş) olarak tabir edilir. Cümle içinde anlamdaş kelimelerin kullanımı o cümlenin yapısında herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmaz. Parantez kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: