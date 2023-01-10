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Kimse eş anlamlısı nedir? Kimse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

10.01.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimse sözcüğü sözlüklerde yer alan Türkçe kökenli bir kelimedir. Kimse kelimesi kim kökünden gelen Türkçe bir sözcüktür. Türkçenin kelime hazinesi çok geniş olduğu için pek çok sözcükte olduğu gibi kimse kelimesinin de eş anlamlı ve yakın anlamlı sözcükleri bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından anlamı tanımlanmış olan kimse kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler kimse kelimesinin eş anlamlısıdır. Peki, Türkçe bir kelime olan kimsenin eş anlamlısı nedir?

Kimse eş anlamlısı nedir? Kimse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimse sözcüğü Eski Türkçe bir kelime olan “kim” ve "ér-" kelimelerinden türetilmiştir. Eski Türkçede "kim erse" ve "kimerse" şeklinde ifade edilen kimse, Eski Türkçe "kim erse" deyiminden evrilmiştir ve "kim ise" anlamına gelir. Türkçe olan kimse kelimesi toplum tarafından benimsenmiş ve günümüzde hala yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Kimse kelimesi tek bir anlama sahip olup "herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi" anlamında kullanılan bir zamirdir. Kimse kelimesi hem yazılı hem de konuşma dilinde yaygın olarak kullanılır.

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Kimse kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kimse sözcüğü çok zengin bir anlam çeşitliliğine sahip değildir. Türk Dil Kurumu tarafından anlamı “herhangi biri, kim olduğu bilinmeyen kişi” olarak belirtilen kimse kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Sima

Sima kelimesi kimsenin eş anlamlısıdır. Kimse eş anlamlısı olarak kullanılan "kişi", "şahıs", "biri", "insan" ve "zat" kelimeleri tam olarak kimse ile aynı anlamı karşılamaz. Dolayısıyla bu kelimeler kimsenin eş anlamlısı değildir. Ancak sima kelimesi kimsenin anlamını karşılar bu nedenle de eş anlamlıdır. Kimsenin eş anlamlısı olarak halk ağzında "kimesne" kelimesi de kullanılsa da bu kelime sözlükte yer almaz.

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Kimsenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimse kelimesi ile aynı anlama gelen kelimeyle çeşitli cümleler kurulabilir. Kimse kelimesinin eş anlamlısı bir cümlede kullanıldığı zaman, bu kelimenin yerine kimse kelimesi geldiğinde cümlenin anlamı değişmez. Kimse kelimesinin eş anlamlısı ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Eskiden yanımızda olan simalar şimdi bize ne kadar uzaklar.
  • Kalabalığın ortasında bir simanın ağladığını hatırlıyorum, yapayalnızdı.
  • Hayatında yakın bir sima yok bu nedenle en çok korktuğu şey başkasına muhtaç kalmaktır.
  • Mehmet efendi, dönemin en mühim simalarından birisi olsa da adı hiç duyulmamıştı.
  • Uzun yıllardır yaşayan ve çok hisseden bir simaydı.
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