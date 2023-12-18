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'Pardon da yavaş' Kemal Doğulu 'ödül' polemiğinde Mabel Matiz ve Reynmen'e ateş püskürdü 'Hayırdır? Yemezler'

18.12.2023 16:50 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya önce, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alamayan Reynmen'in 2020'de aldığı ödülünü çöpe atmasını, ardından da Mabel Matiz'in 2019'da aldığı ödülü satışa çıkarmasını konuşuyor. Sosyal medyada çokça yorum yapılan bu olaylarla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Kemal Doğulu "Pardon da yavaş" diyerek adeta ateş püskürdü. Doğulu, "Bu yıla özel mi haksızlık yapıldı? Hayırdır? Yemezler" dedi.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşananlar hala sosyal medyanın dilinde. 2020 yılında en iyi şarkı ödülünü alan ve bu sene ödüle layık görülmeyen fenomen ve şarkıcı Reynmen ilginç bir tavır gösterip eski ödülünü çöpe atmıştı. Bu olay hala konuşulurken ünlü şarkıcı Mabel Matiz'den de gündem yaratacak bir hamle gelmişti. Şarkıcının 2019 yılında verilen ödülü online satış sitesinden "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla satışa çıkardığı konuşulmaya başlanmıştı.

Ödül töreni ve sonrasında yaşananlar gündemdeki yerini korumaya devam ederken Kemal Doğulu'dan dikkatleri üzerine çeken bir paylaşım geldi. Doğulu, ödüllerin çöpe atılması ve satışa çıkarılması olaylarıyla ilgili adeta ateş püskürdü.

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"BU YILA ÖZEL Mİ HAKSIZLIK YAPILDI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğulu "Herhangi bir X ödülü alınca öpmeler, okşamalar, teşekkürler, yalakalıklar vs. Diğer sene aynı ödülü alamayınca çöpe atmalar, yuhalamalar, satışa çıkarmalar. Pardon da yavaş! Ödülü kabul ettiğiniz zaman davul zurna eşliğinde aldığınız o ödüller, aynı şartlar aynı koşullar altında verilmiyor muydu, bu yıla özel mi haksızlık yapıldı? Hayırdır? Yemezler" ifadelerini kullandı.

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