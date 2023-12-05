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Reynmen ödülü çöpe atınca İrem Derici ağzını bozmuştu! Yanıt gecikmedi

05.12.2023 07:19 | Son Güncelleme:
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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül almayan Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı. O anların videosunu gören İrem Derici ağzını bozdu. Reynmen durur mu İrem Derici ve Derici'nin yorumunu beğenen Sefo'ya da sert çıktı.

Altın Kelebek'e bu yıl katılmayan ve ödül almayan rap şarkıcısı Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı. Reynmen, 2020 yılında Altın Kelebek'te aldığı En İyi Şarkı Ödülü dahil birkaç ödülünü çöpe attığı anları, kahkaha emojili bir video ile takipçilerine gösterdi.

Reynmen’in kısa sürede sosyal medyada viral olan videosuna İrem Derici'den "Ay g.tüm" yanıtı geldi. İrem Derici'nin yorumunu Sefo da beğendi.

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SEFO'YU DA UNUTMADI

Reynmen ise bir paylaşım yaparak "İrem Derici; sen dobralığınla bilinen zaman zaman patavatsızlıklarınla nam salmış bir kadınsın. Benim bildiğim her şeyi de çok iyi biliyorsun, sırf o gece şov yaptığın ödül töreninin ödülünü çöpe attığım için ben niye 'ay g.tüm' oluyorum. Neden yani! Yaptığın şova mı ayıp olur bana hak versen! Ayrıca Sefo! (parmak sallama hareketi) Sefo can yapma Sefo can!" dedi.

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İrem Derici Reynmen kelebek kelebe
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