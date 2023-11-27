Pardösü nasıl yazılır? Pardösü mü pardesü mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Pardösü sözcüğünün Fransızcadan dilimize ödünçlendiği ve Türkçeye geçiş yaparken ses değişmesine uğradığı söylenebilir. Bu sözcüğün isim türünde olduğu görülürken diğer giysilerin üstüne genellikle soğuk havalarda giyilen ve paltodan ince yapıda olan üstlük şeklinde tanımlandığı bilinir. Günlük yaşamda bu kelimenin hem yazılı hem de sözlü metinlerde Türkçe yazım kurallarına aykırı olarak kullanıldığı fark edilir. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki bilgiler temel alınarak pardösü doğru yazılışı ve cümle içerisindeki kullanımı üzerine açıklama yapılmalıdır.

Pardösü nasıl yazılır?

Türkçeye Fransızca dilinden geçiş yapan sözcüklerin doğru yazılışları her zaman bir merak konusuna dönüşür. Çünkü bu sözcüklerin Türkçeye ödünçlenirken ses değişmesine uğradığı görülür. Bu da yaygın olarak kullanılan Fransızca sözcüklerin Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışlarının araştırılmasına yol açar. Ele alınan bu konunun kapsamında yer alan sözcüklerden biri de pardösü olarak belirtilebilir.

Pardösü TDK'ye göre Fransızcadan dilimize geçmiştir. Fransızca kökenli iken ait olduğu kaynak dilde pardessus şeklinde yazılır. Bu kelimenin Türkçeye ödünçlenmiş halinde ise ikinci hecesinde ö sesinin kullanıldığı görülebilir. Çünkü ilgili sözcüğün Fransızcadaki okunuşu da bu kelimenin Türkçe kullanımındaki ünlü sesleri etkilemiştir. Buna ek olarak yabancı kökenli olan sözcükler Türkçeye ödünçlenirken dilimizin kurallarına uyarlanır. Dolayısıyla Türkçe yazım kurallarına uygun olan pardösü yazımı ile ilgili sözcüğün yanlış yazılışı aşağıdaki gibidir:

Pardösü (doğru yazılışı)

Pardesü (yanlış yazılışı)

Pardösü mü pardesü mü?

Serin havalarda diğer giysilerin üstüne giyilen ve paltodan ince yapıda olan bir üstlük olarak tanımlanan pardösü bir isim sözcüğüdür. Fransızca kökenli bu isim sözcüğünün TDK güncel çevrim içi sözlüğünde tek bir tanımı mevcuttur. Bu sözcüğün doğru yazılışı da TDK çevrim içi sözlüğü üzerinden doğrulanabilirken ilgili kelimenin hatalı kullanımlarına pek çok metinde rastlanır. Ancak pardösü sözcüğünün doğru yazılışı bu kelimenin ilk sesleminde a, ikinci hecesinde ise ö ünlüsü kullanılacak şekilde olmalıdır. Bu bağlamda pardösü doğru yazılışı üzerine sunulan bilgilerin pekiştirilmesini sağlayacak olan cümleler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İki gün önce ünlü bir markadan satın aldığımız pardösünün defolu çıkması bizi hayrete düşürdü.

Eğer kırmızı renk bir pardösü satın alacaksan bu ürünün renginin kaliteli bir görünüm sunmakta olduğuna dikkat etmelisin.

Her devrin vazgeçilmez giyim parçalarından olan pardösü birçok kişi için vintage stilin de kilit noktalarındandır.





