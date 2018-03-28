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Paris Hilton 2 milyon dolarlık yüzüğü düşürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Paris Hilton, The Leftovers'ın yıldızı ABD'li oyuncu Chris Zylka'nın evlenme teklif ettiği 2 milyon dolar değerindeki yüzüğü düşürdü

Paris Hilton 2 milyon dolarlık yüzüğü düşürdü

Hilton otellerinin varisi; şarkıcı, aktris, model, moda tasarımcısı Paris Hilton, Miami'de bir kulüpte dans ederken nişanlısı Chris Zylka'nın hediye ettiği 2 milyon dolar değerindeki 20 karatlık pırlanta yüzüğünü kaybetti.

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BUZ KOVASININ İÇİNE DÜŞTÜ

Olayı Twitter hesabında anlatan Paris Hilton, "Yüzük o kadar ağır ve büyük ki dans ederken bir anda parmağımdan kayıp başka bir masadaki buz kovasının içine düştü. Neyse ki bir mucize eseri nişanlım yüzüğü buldu ve bana geri getirdi. Belki başkası bulsa iade etmezdi" mesajını yazdı.

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