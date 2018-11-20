MAGAZİN

Paris Hilton Chris Zylka’dan ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Paris Hilton, 10 ay önce nişanlandığı oyuncu Chris Zylka’dan ayrıldı. Hilton, parmağındaki devasa nişan yüzüğüyle gündeme gelmişti.

Paris Hilton Chris Zylka’dan ayrıldı

Hilton otellerinin varisi ve model Paris Hilton (37) ile oyuncu Chris Zylka (33) 10 aylık nişanlılığın ardından ayrıldı.

Ocak ayında Colorado’nun Aspen bölgesinde karlar üstünde evlenme teklifi alan Hilton, parmağındaki devasa yüzükle dikkat çekmişti.
Hilton, evlenme teklifi aldığını sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraflarla duyurmuştu.

Sekiz yıl önce Oscar partisinde tanışan ikili, iki yıl önce ilişki yaşamaya başladı.

Hilton, ilişkisini resmi olarak Şubat 2017’de Instagram’a yansıttı.

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Chris Zylka, oyunculuk kariyerine 2008 yılında konuk oyuncu olarak katıldığı 90210 filmiyle başladı, 2012 yılında rol aldığı Örümcek Adam filminin yeniden çevrimiyle üne kavuştu.

Hilton ve Zylka ikilisi, katıldıkları etkinliklerde kırmızı halıda öpüşerek poz vermeleriyle akıllarda yer edindi.

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Anahtar Kelimeler:
Paris Hilton Chris Zylka paris hilton

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