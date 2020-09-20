Paris Hilton seks kasediyle ilgili konuştu! Paris Hilton içini döktü

Paris Hilton yeni açıklamalarıyla gündem oldu. Hilton’ın 2001’de Rick Salomon’la birlikte olduğu anların kameraya alındıktan sonra internete sızması olay olmuştu. Kaset; çekildikten iki yıl sonra Paris Hilton’ın bilgisi ve onayı dışında yayımlanmıştı. İddialara göre Hilton'un olaya dair en ufak bir fikri yoktu.

39 yaşındaki ünlü isim olayın üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra travmatik olayın hala peşini bırakmadığını söylüyor. Halihazırda hayatının aşkıyla evlenme planları yapan Hilton, kasetin internete sızmasının hala onu çok etkilediğini itiraf etti.

Hilton olaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en acı deneyimiydi. Aşka, güvene ve erkeklere inancımı gerçekten kaybetmeme neden olmuştu ve hakikaten kalbimi kırmıştı. Hayatımın geri kalanında kimsenin görmemesi gereken iki kişi arasındaki özel bir anla yargılandım."

'BENİMLE ALAY ETTİLER'

Hilton açıklamalarına şunları ekledi:

Kaset ortaya çıktığında ben sadece birine güvenmiş genç bir kızken insanlar bana karşı çok kötü davrandı, benimle alay ettiler. Bugün yaşansaydı çok farklı olurdu. Bu yüzden birçok şeyin değişmesinden mutluyum ve artık bir kadın böyle bir şeyden ötürü utanmıyor ve mağdur olarak görülüyor. Ancak o zamanlar bu şekilde davranılacak kadar şanslı değildim.



