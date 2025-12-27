Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Paris metrosunda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

FRANSA’nın başkenti Paris’teki bir metro hattında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı.

Paris metrosunda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Fransız basınında yer alan haberlere göre; dün Paris metrosunun 3 numaralı hattında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı. Bagnolet ve Levallois-Perret bölgelerini birbirine bağlayan hatta seyahat eden saldırganın, farklı istasyonlarda 3 kadına bıçakla saldırdığı bildirildi.

Mağdurların olay yerinde tedavi edildiği ve yaralarının hayati tehlike arz etmediği kaydedilirken, bıçaklanan kadınlardan birinin hamile olduğu belirtildi.

Mali kökenli olduğu belirtilen 25 yaşındaki saldırganın, daha sonra evinde yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya’daki Fuji Dağı semalarında gözlenen meteor gökyüzünü aydınlattıJaponya’daki Fuji Dağı semalarında gözlenen meteor gökyüzünü aydınlattı
Ünlü şirket milyonlarca avroluk indirimi iade etti!Ünlü şirket milyonlarca avroluk indirimi iade etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.