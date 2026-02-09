Mynet Trend

Olimpiyatlar öncesi büyük şok: Sporcuları soydular!

Antrenmandayken evleri soyuldu, pasaportları çalındı. Kış Olimpiyatları’na sayılı günler kala büyük şok yaşayan İsrail kızak takımı, binlerce dolarlık kayba rağmen geri adım atmadı ve yaşananları “büyük bir ihlal” olarak nitelendirdi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kış Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren İsrail kızak takımı, antrenmandan döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Takımın konakladığı Airbnb’ye hırsızların girdiği, pasaportlar ve kişisel eşyaların çalındığı ortaya çıktı. Olay, İtalya’ya yapılması planlanan yolculuk öncesinde büyük bir kriz yarattı.

Yetkililere bildirilen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatılırken, takım yaşananları “büyük bir ihlal” olarak tanımladı.

“BİNLERCE DOLARLIK KAYIP VAR”

Takım kaptanı ve aynı zamanda koçu olan Adam Edelman, yaşananları sosyal medya platformu X’te paylaştı. Edelman, hırsızların antrenman sırasında eve girerek binlerce dolarlık ekipmanla birlikte pasaportları da çaldığını açıkladı.

Çalınanlar arasında pasaportlar, valizler, yarış ekipmanları ve sporcuların ayakkabıları bulunuyor. Bu kayıp, Olimpiyatlar öncesi hazırlıkların en kritik döneminde yaşandı.

“ANTRENMANA DÖNDÜLER”

Yaşananlara rağmen takım arkadaşlarının kararlılığını vurgulayan Edelman, sporcuların ertesi gün yeniden antrenmana çıktığını söyledi. Edelman, “Böylesine ciddi bir ihlale rağmen yolumuza devam ediyoruz. Bu takım zor koşullarda ilerlemenin ne demek olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İsrail kızak takımı, Kış Olimpiyatları’nda yarışacak ilk İsrail ekibi olma özelliğini taşıyor.

