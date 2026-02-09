Mynet Trend

Ev bulamayınca ayakkabılıkta yaşadı! 5 ayda 2.500 sterlin biriktirdi

Ev bulamayınca ayakkabılıkta yaşamayı kabul eden 26 yaşındaki Liam Gardener, ayda sadece 150 sterlin ödeyerek beş ayda 2.500 sterlin biriktirdi. Sıra dışı yaşamı sosyal medyada gündem oldu.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan 26 yaşındaki Liam Gardener, ev bulamayınca sıra dışı bir çözümle gündem oldu. Avustralya’ya taşınmadan önce para biriktirmek isteyen genç adam, bir arkadaşının evindeki ayakkabılıkta yaşayarak beş ayda 2.500 sterlin tasarruf etti.

Ev bulamayınca ayakkabılıkta yaşadı! 5 ayda 2.500 sterlin biriktirdi 1

AYDA 150 STERLİN ÖDEDİ

Kısa süreli kiralık ev bulamayan Liam’a, iş arkadaşından şaşırtıcı bir teklif geldi. Yaklaşık 3 metrekarelik alana tek kişilik yatak ve bir çantayla yerleşen genç adam, faturalar dahil ayda yalnızca 150 sterlin ödedi.

Ev bulamayınca ayakkabılıkta yaşadı! 5 ayda 2.500 sterlin biriktirdi 2

PENCERESİZ ODADA ZORLU GÜNLER

Penceresi olmayan ve eğimli tavanlı alanda yaşamanın zor olduğunu söyleyen Liam, zaman zaman panikle uyandığını ancak hedefi için buna katlandığını anlattı. Ev sahibine yakalanmamak için ise “erkek arkadaş” hikâyesine bile hazırlandı.

Anahtar Kelimeler:
Kira ev almak
